Madrid: positiva la giornata per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che l'istituto di credito spagnolo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a +1,99% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banco de Sabadel
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco de Sabadel
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,367 Euro. Primo supporto a 3,321. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,291.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)