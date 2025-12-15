Milano 17:35
Madrid: positiva la giornata per Banco de Sabadel

Madrid: positiva la giornata per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che l'istituto di credito spagnolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a +1,99% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banco de Sabadel. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco de Sabadel evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,367 Euro. Primo supporto a 3,321. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,291.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
