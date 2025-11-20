Milano 13:22
42.943 +0,68%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:22
9.555 +0,50%
Francoforte 13:22
23.360 +0,85%

Madrid: balza in avanti Banco de Sabadel

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca spagnola, con una variazione percentuale del 2,15%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'istituto di credito spagnolo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Banco de Sabadel segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,144 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,11.

