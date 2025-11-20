Madrid: balza in avanti Banco de Sabadel

banca spagnola

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,15%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,144 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)