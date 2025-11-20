Madrid: balza in avanti Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca spagnola
, con una variazione percentuale del 2,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'istituto di credito spagnolo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Banco de Sabadel
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,144 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)