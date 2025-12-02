doValue, Della Seta: nel futuro M&A bolt-on dedicato al consolidamento della leadership di coeo

(Teleborsa) - Il feedback del mercato sulle operazioni straordinario e sull'aumento di capitale "è stato molto positivo. La performance del titolo dall'aumento di capitale ad oggi lo dimostra. L'acquisizione di coeo in Germania è stata accolta molto bene
. È un'acquisizione che per noi è molto importante perché ci dà lo spunto per diversificare ulteriormente sia come tipo di prodotto gestito, perché andremo a gestire un prodotto meno bancario e più consumer, sia perché ci proietta verso una dimensione veramente paneuropea, aggiungendo otto nuovi mercati che sono in forte crescita". Lo ha detto a Teleborsa Daniele Della Seta
, Head of IR, M&A and Strategic Finance di doValue
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Quindi siamo molto positivi su questa acquisizione che è prevista chiudersi a gennaio del 2026 e sulla quale ancora prima del closing stiamo avendo riscontri molto positivi
, sia dagli investitori sia dalla società stessa che sta performando molto bene", ha aggiunto.
"Abbiamo chiuso qualche mese fa
un bond proprio per il finanziamento di questa acquisizione, e il fatto che il bond sia stato sottoscritto tre volte a un tasso molto competitivo, poco superiore al 5%, dimostra che gli investitori del debito stanno apprezzando sia l'operazione sia le performance di doValue fino ad oggi
, che ha rispettato tutti gli obiettivi del 2025 - ha sottolineato Della Seta - Quindi aspettiamo che anche il mercato equity si allineai a con questo tipo di apprezzamento".
"Il 2026 per noi sarà un anno che dedicheremo all'integrazione di coeo e al deleverage
- ha detto l'Head of IR di doValue - Per noi è molto importante rispettare gli obiettivi dati. Nel 2025 abbiamo dato l'obiettivo di deleverage a 2 volte l'EBITDA e contiamo di arrivarci, prima dell'acquisizione di coeo. Abbiamo integrato Gardant molto velocemente, siamo molto avanti sul piano di realizzazione delle sinergie e questo è quello che ci ha consentito di approcciare una seconda acquisizione, quella di coeo, poco prima della fine del 2025".
"Quindi per il 2026 direi che ci concentreremo sul deleverage, sull'integrazione di coeo e poi, eventualmente, se saremo bravi come lo siamo stati con Gardant, potremo cominciare ad approcciare un'altra acquisizione - ha aggiunto - Ad ogni modo, penso che per il futuro faremo acquisizioni più di dimensioni più contenute
, più mirate e più di tipo così detto bolt-on, andando ad aggiungere piccoli pezzi al business che già abbiamo. Saranno soprattutto dedicate al consolidamento della leadership di coeo
".
"Nonostante ci stiamo diversificando verso i cosiddetti non-financial receivables, quindi asset originati non dalle banche, per noi le banche rimangono importantissime
, perché abbiamo un DNA bancario e la nostra industria è nata per servire le banche - ha sostenuto Della Seta - Allo stesso modo pensiamo che le banche abbiano fatto un passo irreversibile cinque anni fa, che è quello dell'outsourcing sistematico nella gestione dei Non-Performing Loan (NPL). Quindi questo mercato per noi continuerà a essere importantissimo e lo dimostra il fatto che le banche, nonostante alcuni contratti siano venuti a scadenza, continuano a fare outsourcing".
"Nel rapporto con BPER
siamo riusciti ad estendere
ulteriormente la gestione degli NPL anche verso il perimetro di Banca Popolare di Sondrio
e siamo sicuramente molto felici di questo. Non era un qualcosa di dovuto contrattualmente e il fatto che BPER stia apprezzando il lavoro svolto finora da doValue e Gardant nella gestione di quegli asset - ha concluso - Sul leasing, abbiamo acquisito una piccola partecipazione di Alba leasing e sicuramente ci saranno spunti interessanti
anche sul fronte".(Foto: Giovanni Ricciardi)