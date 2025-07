GDF, 4 misure interdittive per riciclaggio a carico di dipendenti bancari

(Teleborsa) - Su delega della Procura della Repubblica capitolina, finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di, destinatarie del divieto di esercitare imprese bancarie o uffici direttivi relativi a imprese bancarie e creditizie per la durata di 12 mesi, per l'Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, rappresenta l'epilogo delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti plurimi e gravi indizi di colpevolezza nei confronti di, i quali avrebbero consentito ad un soggetto, già colpito da misure cautelari personali e coinvolto in vicende penalmente rilevanti, di gestire numerosissimi rapporti di conto corrente intestati a diverse società gestite da propri prestanome.In particolare, gli indagati avrebbero, così agevolando la commissione degli illeciti per cui si procede. È doveroso sottolineare che le misure cautelari sono state disposte nell'ambito della fase delle indagini preliminari e, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.