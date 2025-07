Togni: “L’eolico offshore potrà contribuire alla crescita dell’occupazione nel nostro paese”

(Teleborsa) - È in corso di svolgimento oggi a, il, "Mai partiti, ma pronti a ripartire. Il tempo dell’eolico offshore in Italia è ora", organizzato da"Ilè fondamentale per fare il punto con le istituzioni, il Governo, Bruxelles, il Parlamento e le aziende del settore, ma anche gli altri enti come Terna, GSE e tutti quelli coloro che sono parte attiva nello sviluppo di questo comparto", ha detto ilNel corso del summit è stato presentato lo studio "", realizzato per ANEV dall’Università "La Sapienza" di Roma. "Il comparto industriale dell'eolico offshore, floating e fisso, potrà contribuire significativamente allo sviluppo e alla crescita del nostro paese in termini di occupazione ma anche di industria. Per questoche il governo dovrà valutare", ha concluso il presidente Togni.