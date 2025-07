Carlyle vede Calastone a SS&C Technologies per 766 milioni di sterline

Carlyle

SS&C Technologies

(Teleborsa) - La società di investimenti globaleha concordato la, la più grande rete globale di fondi e fornitore leader di soluzioni tecnologiche per il settore della gestione patrimoniale e degli asset, aper circaFondata nel 2007 e con sede a Londra, Calastone collega, consentendo una maggiore efficienza di mercato, automazione e riduzione del rischio per il settore degli investimenti.Con il supporto di Carlyle durante il suo periodo di proprietà, Calastone ha ottenuto una crescita significativa e una diversificazione strategica espandendo la sua presenza internazionale, investendo e, rafforzando la sua leadership commerciale e realizzando guadagni di efficienza in tutta l'azienda.