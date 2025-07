Carte revolving: cosa sono, come funzionano e differenze con le altre carte di pagamento

Cos'è una carta di credito revolving

TIPO DI CARTA COME FUNZIONA INTERESSI IDEALE PER CHI VANTAGGI Carta revolving Rate mensili, debito spalmato nel tempo Sì, dal primo giorno Vuole flessibilità, paga poco per volta Massima libertà, ma attenzione ai costi! Carta a saldo (charge) Il debito viene saldato tutto in una volta il mese successivo No, se il conto è ben coperto Ha disponibilità sul conto ogni mese Credito gratuito breve termine Carta di debito Prelievo diretto dal conto corrente Nessun interesse Vuole evitare debiti e controllare le spese Zero sorprese e nessun debito Carta prepagata Si possono spendere solo i soldi caricati sulla carta Nessun interesse Vuole sicurezza online e gestione del budget Limita rischi e spese sotto controllo Carta a opzione Alterna saldo mensile e rate con interessi Dipende dall'opzione scelta Cerca libertà massima e controllo del budget Due carte in una: flessibile e comoda





Carte revolving: costi e commissioni



Commissione sul prelievo di contante : generalmente tra il 3% e il 4% dell'importo prelevato, con una commissione minima intorno ai 3 euro;

: generalmente tra il 3% e il 4% dell'importo prelevato, con una commissione minima intorno ai 3 euro; Penale per ritardato pagamento della rata : prevede un interesse di mora pari al TAN maggiorato di 2–4 punti percentuali, oltre a una commissione fissa tra 10 e 15 euro;

: prevede un interesse di mora pari al TAN maggiorato di 2–4 punti percentuali, oltre a una commissione fissa tra 10 e 15 euro; Costo di invio estratto conto cartaceo : tipicamente compreso tra 1 e 3 euro, generalmente evitabile scegliendo l'invio in formato digitale;

: tipicamente compreso tra 1 e 3 euro, generalmente evitabile scegliendo l'invio in formato digitale; Imposta di bollo sugli estratti conto: pari a 2 euro trimestrali per saldi superiori a 77,47 euro.

Vantaggi e svantaggi









Requisiti e procedura di richiesta di una carta revolving





Sia maggiorenne;

Sia residente in Italia;

Disponga di un reddito stabile, adeguato al plafond desiderato.

Carta d'identità o passaporto;

Codice fiscale;

Ultime buste paga (o l'ultima dichiarazione dei redditi per autonomi e pensionati);

Estratto conto recente che attesti la regolarità di entrate e uscite.

Normativa e tutela del consumatore





Cassazione: carte revolving nulle senza iscrizione UIC



(Teleborsa) - Lesono carte di credito che combinano pagamento e finanziamento: ogni acquisto diventa un rimborso rateale con interessi e il plafond si ricostituisce man mano che si rimborsano le rate. A differenza delle carte a saldo, il debito non si azzera a fine mese, mentre rispetto a bancomat e prepagate consente di spendere oltre la liquidità disponibile.Unaè una carta di pagamento che permette di spendere una somma messa a disposizione dalla banca. I soldi possono essere usati per fare acquisti nei negozi, online o per prelevare contanti agli sportelli.La caratteristica principale è che(come nelle normali carte di credito), ma il debito viene rimborsato un po' alla volta, con. Ogni volta che si paga una rata, la somma restituita torna disponibile per nuovi acquisti: per questo si chiama “” (cioè rotativa).La comodità di restituire il denaro poco alla volta ha però un costo: gli. Questi interessi si misurano con due indicatori principali:È importante fare attenzione al TAEG perché gli interessi iniziano a essere calcolati dal momento stesso in cui si utilizza la carta,Una volta attivata, la carta revolving può essere utilizzata: infatti, funziona con i principali circuiti internazionali (come), consente pagamenti contactless, prelievi di contante ed è compatibile con i portafogli digitali come Apple Pay o Google Pay.Ogni volta che si usa la carta, la somma disponibile (il cosiddetto “”) diminuisce. Come già accennato, questo importo si ricostruisce attraverso il pagamento delle rate mensili, che possono essere fissate dal contratto, oppure modificate entro certi limiti minimi.Più alta è la rata scelta, meno tempo ci vorrà per restituire tutto, e di conseguenza meno interessi si pagheranno in totale. È sempre possibile decidere di, evitando così ulteriori interessi.Alcune carte revolving offrono anche un'opzione per cui, direttamente online, il cliente può decidere di, senza pagare interessi per quel periodo specifico.Oltre agli interessi, bisogna considerare altrecome la quota annuale, il bollo e le commissioni per ogni rata pagata. Inoltre, prelevare contanti con queste carte di solito comportarispetto ai normali acquisti.Le carte revolving di ultima generazione si appoggiano quasi sempre ai circuiti, gli unici in grado di gestire l'autorizzazione in tempo reale e la riconfigurazione continua del plafond. Su American Express l'emissione è più rara perché questo circuito privilegia carte “a saldo”.Inoltre una revolving può essere inserita nei principali(Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay) senza costi aggiuntivi: il pagamento da smartphone o smartwatch segue le stesse regole della transazione tramite carta fisica, ma aggiunge un livello di sicurezza tramite Face ID, impronta o PIN.Il(cioè il prelievo di contante agli ATM) resta un punto delicato: di solito il limite giornaliero è più basso del plafond per gli acquisti e il TAN applicato ai prelievi è qualche punto più alto. Inoltre, la commissione fissa a transazione (in media 3–4%) si somma agli interessi che scattano immediatamente. Conviene quindi riservare il cash advance a vere emergenze.Sul fronte dei, le carte revolving si stanno avvicinando alle carte premium a saldo: molte includono assicurazioni sugli acquisti (rimborso per furto o danno entro 90 giorni), coperture di viaggio, estensione di garanzia e programmia punti o cashback. Alcune banche offrono lo 0,5–1% di rimborso sugli acquisti effettuati, che può pareggiare una parte dei costi di gestione se la carta viene usata con frequenza.Rispetto a una(detta anche), la revolving sostituisce il “credito gratuito di un mese” con un finanziamento a tasso non trascurabile: la charge addebita l'intero importo speso il mese successivo, senza interessi se il conto è capiente. La revolving, invece, spalma il debito su più mesi, ma applica subito il TAN.Con la(bancomat) l'opposizione è netta: ogni spesa viene prelevata istantaneamente dal conto corrente. Non esiste alcun prestito, né rischio di interessi.Le, infine, funzionano come portafogli ricaricabili: si può spendere solo il saldo caricato, ma si ricevono bonifici e stipendi senza costi di conto corrente e sono ideali per chi vuole limitare le uscite o fare acquisti online senza esporre il conto principale.Esistono, poi, le, che racchiudono in un unico strumento le due anime: si possono usare come carte a saldo nei mesi in cui il budget lo consente e trasformarle in revolving quando serve liquidità extra, modulando rata e durata in base alle proprie esigenze.Pertanto, se la revolving offre la massima flessibilità di cassa, ma al prezzo di interessi immediati, charge, debito e prepagata, invece, privilegiano il controllo della spesa e, nel caso delle prime due, la gratuità del credito sul breve termine.Il costo fisso più evidente è la, generalmente compresa tra 20 e 50 euro. Alcuni istituti la offrono gratuitamente nel primo anno o la riducono se la spesa totale annuale supera una certa soglia. A questo si possono aggiungere le, di solito tra 5 e 10 euro.Tuttavia, il vero costo della carta revolving risiede negli interessi. Il TAN, ovvero il, può essere fisso o variabile: in Italia, a metà 2025, si colloca mediamente tra il 12% e il 20% per gli acquisti, ma può superare anche il 22% sui prelievi di contante. Ancora più significativo è il, che racchiude il TAN e altri costi come quota annuale, imposta di bollo, spese per l'incasso della rata e coperture assicurative obbligatorie. Il valore del TAEG spesso supera il 18-23% ed è proprio questo il parametro fondamentale per confrontare le diverse offerte disponibili.Altre spese da tenere in considerazione includono:Alla luce di questi numeri, emerge che utilizzare una carta revolving come finanziamento nel medio-lungo termine può risultare costoso. Tuttavia, è anche vero che scegliere di rimborsare rapidamente il debito oppure passare occasionalmente alla modalità di pagamento a saldo consente di ridurre significativamente l'impatto economico rappresentato dal TAEG.Il vantaggio più evidente è la: la carta revolving mette a disposizione unaanche quando il conto corrente è scarico, offre rate modulabili e, una volta rimborsate, le somme tornano disponibili senza dover sottoscrivere un nuovo prestito.Per chi gestisce spese impreviste (viaggi urgenti, riparazioni domestiche, ordini online di importo medio) si tratta di un cuscinetto di cassa utile e più veloce di un prestito personale.Lo svantaggio principale è il. La facilità di accesso al credito e il rimborso minimo basso inducono talvolta a usare la carta come fonte di budget corrente, con il risultato che il saldo residuo cambia poco di mese in meseA ciò si somma il: tra TAEG elevato, commissioni su contanti e penali di mora, un debito protratto può diventare oneroso quasi quanto un prestito finalizzato non garantito.Per trarre il meglio da una revolving occorre quindi adottare alcuni accorgimenti per non farsi trovare impreparati: ad esempio, impiegare l'opzione a saldo appena possibile, impostare rate ben superiori al minimo richiesto e monitorare il TAEG effettivo, magari sfruttando le app di home banking che oggi visualizzano in tempo reale saldo, quota di capitale e quota interessi.Per ottenere una carta di credito revolving la banca (o l'intermediario iscritto all'albo ex art. 106 TUB) avvia innanzitutto una verifica di merito creditizio. In pratica, controlla che il richiedente:I documenti richiesti sono di norma:In caso di domiciliati in affitto o mutuatari, l'ente può chiedere anche copia del contratto o del piano di ammortamento, così da valutare l'esposizione complessiva.La richiesta si può inoltrare(tramite form guidati con firma digitale e upload dei documenti) o in filialeon la classica modulistica cartacea. La via digitale è più rapida perché valuta preventivamente il merito creditizio in pochi minuti e consente lo “scoring” automatico presso i principali sistemi di informazione creditizia. Se l'esito è positivo la carta virtuale può essere attivata subito dentro l'app, mentre la carta fisica arriva a casa mediamente in 5-7 giorni lavorativi.In filiale i tempi si allungano di solito a, necessari per completare manualmente i controlli antiriciclaggio e stampare la carta. L'attivazione finale, in entrambi i casi, passa per la prima transazione con PIN o per l'onboarding su un wallet digitale: la procedura sblocca il plafond e attiva eventuali assicurazioni collegate.Il rilascio e l'utilizzo delle carte revolving ricadono nel perimetro del: l'articolo 106 delimita le attività di concessione del credito ai soggetti vigilati da Banca d'Italia, mentre ilne precisa requisiti patrimoniali, trasparenza e controlli.In breve, questo significa che, sottoporre regolarmente i bilanci a verifica e rispettare i limiti sui tassi anti-usura fissati trimestralmente dal MEF.Sul piano informativo, la banca deve consegnare al cliente ile il(Standard European Consumer Credit Information) prima della firma del contratto: in queste schede compaiono il TAN, il TAEG, tutte le spese accessorie, gli scenari di ammortamento e il diritto di recesso entro quattordici giorni senza penali. Durante il rapporto, ogni variazione delle condizioni va comunicata con almeno due mesi di anticipo, lasciando al titolare la possibilità di recedere senza costi.Se insorgono controversie (ad esempio per addebiti contestati, modifiche unilaterali o calcolo scorretto degli interessi) il cliente può presentare un reclamo scritto all'intermediario, che ha 60 giorni per rispondere. In mancanza di accordo si passa all', organismo indipendente che decide in circa sei mesi senza costi di assistenza legale. Le decisioni dell'ABF non sostituiscono il giudice, ma in genere gli intermediari vi si adeguano nella maggior parte dei casi, rendendolo lo strumento più efficace e veloce per la tutela del consumatore nel settore delle carte revolving.Con la sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha annullato un contratto di carta di credito revolving stipulato presso un. Come anticipato nel paragrafo precedente, la legge riserva la promozione e la conclusione di linee di credito revolving solo ed esclusivamente a soggetti iscritti in apposito elenco, così da garantire vigilanza e trasparenza del sistema finanziario.La Cassazione ha chiarito che questa attività non rientra nell'eccezione prevista per laed è quindi necessaria l', pena la nullità ex art. 1418 c.c. La pronuncia conferma quindi l'iscrizione all'albo non come un mero adempimento formale, bensì come un requisito sostanziale per la validità del contratto.La violazione, infatti, è considerata contraria a norme imperative perché tutela interessi di rango costituzionale: corretto funzionamento del mercato finanziario, prevenzione del riciclaggio e protezione dei consumatori.Il cliente, di conseguenza, ha diritto alla restituzione delle somme versate, maggiorate degli interessi legali.Senza iscrizione, l'esercente non può promuovere né concludere carte revolving a tempo indeterminato,