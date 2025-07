"Dieci anni in Rete": la Rete Nazionale dei CUG celebra i suoi primi dieci anni

(Teleborsa) - Il percorso fatto, le azioni condivise, le idee e le iniziative volte a promuovere la parità, l'innovazione e l'inclusione nel settore pubblico e per guardare agli obiettivi futuri. Questi i temi al centro del convegno svoltosi lo scorso 18 luglio a Palazzo Montecitorio, presso la Sala della Regina, in occasione dell'"La Rete, che oggi conta l'adesione di 450 comitati di pubbliche amministrazioni, – sottolineain una nota – si presenta come una vera e propria comunità di pratica, caratterizzata dalla condivisione di buone prassi, dalla capacità di affrontare sfide complesse, come l'intelligenza artificiale, e da una visione culturale ispirata ai principi di equità e giustizia sociale".Numerosi sono stati i contributi provenienti dal mondo politico e sociale, tra cui quelli delche – si legge nella nota – hanno sottolineato l'importanza di un impegno condiviso per il benessere organizzativo, considerato elemento generatore di valore pubblico.Particolarmente significativa è stata l'attenzione rivolta al. In particolareha evidenziato l'impegno dell'Istituto per ottenere tale certificazione nel luglio 2024 nonché il ruolo del CUG INPS presieduto da Mariella De Vivo, come promotore di un percorso virtuoso che misura i fatti concreti, superando le mere intenzioni."L'evento – conclude la nota – ha rappresentato un'importante occasione per ribadire come, in una società sempre più complessa e articolata, il lavoro di rete costituisca la strategia vincente per sostenere un profondo cambiamento culturale sui temi di parità, inclusione ed equità".