Mobilità sostenibile, Gubbio Link: nuovo servizio che mette in rete bus e treni

(Teleborsa) - Un progche punta a rendere Gubbio ancora più accessibile in vista dei grandi eventi religiosi e culturali del 2025 e 2026, con un servizio pensato per i pellegrini, i turisti e i cittadini: presentato, alla presenza di, il nuovo servizio integrato treno ein un confronto sul futuro dell’accoglienza e dell’accessibilità turistica in Umbria.Ad accogliere i partecipanti a Palazzo Pretorio, sede della conferenza stampa, è stato il sindaco Vittorio Fiorucci, che ha salutato i presenti ringraziando le istituzioni coinvolte: “Unfrutto di un’importante sinergia istituzionale e di un lavoro durato mesi, strategico per il nostro territorio e per i tantissimi pellegrini, turisti e utenti ordinari che raggiungeranno le nostre città in occasione delle celebrazioni giubilari e degli appuntamenti per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco. Dal 26 luglio sarà attivato il Gubbio Link e saranno potenziati anche i collegamenti da Città di Castello, Umbertide e Assisi: con oltre 60 corse, questi interventi sono un passo importante verso una mobilità più sostenibile, diffusa e accogliente, capace di valorizzare il nostro patrimonio culturale e spirituale”. Il primo cittadino ha poi rivolto un invito ai tour operator presenti, affinché scelgano di investire su Gubbio valorizzandone la storia, le tradizioni e il ricco calendario di eventi.“Considero ilfondamentale - ha dichiarato la presidente della Regione - sia per i cittadini della nostra regione sia per i turisti, che mi piace definire come cittadini temporanei. Grazie ai fondi che ci sono stati assegnati per il Giubileo, abbiamo deciso di investire fortemente nel potenziamento del trasporto pubblico locale, scegliendo di collegare tra loro 15 importanti centri, facilitando non solo la mobilità turistica, ma anche l’accesso ai servizi essenziali per quegli umbri che vivono nelle zone più isolate. Una richiesta che proviene anche dai nostri giovani, che ci chiedono di migliorare i trasporti per potere rimanere a vivere e potersi muoversi all’interno della nostra bella terra. Un investimento che punta a creare una rete sostenibile, anche in vista di eventi importanti come la canonizzazione di Carlo Acutis e dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco nel 2026. Siamo già al lavoro per poter confermare questi collegamenti anche per l’anno prossimo, affinché in quell’anno così importante per la nostra regione ciascun camminatore o turista possa usufruire facilmente dei nostri servizi pubblici lungo itinerari storici e spirituali come la Via di Francesco, magari per tornare alla città di partenza dopo aver compiuto il cammino”.ha definito Gubbio Link “un esempio concreto di mobilità sostenibile al servizio del turismo e del territorio, una direzione che stiamo rafforzando anche in vista del Giubileo e degli eventi francescani”, evidenziando come “il progetto si inserisca in un percorso più ampio di innovazione e investimento sulla rete extraurbana, con particolare attenzione ai collegamenti intermodali e alla connessione tra aree interne e principali hub ferroviari”.ha ricordato: “A un mese dal lancio dei collegamenti potenziati in Umbria e più in generale guardando a tutto l’anno giubilare, registriamo dati in crescita per i servizi attivi inRegione. È un segno tangibile che l’investimento in una mobilità moderna, integrata e sostenibile è la strada giusta ed è motore di sviluppo per il territorio e per il turismo. Continueremo su questa rotta, innovando il servizio e rafforzando l’offerta, a partire dall’attivazione del nuovo Gubbio Link, per rendere l’Umbria ancora più accessibile, accogliente e competitiva”.Ameliaha illustrato il funzionamento del servizio: “Con i Link, si ha la possibilità di acquistare con un semplice click il proprio viaggio da qualunque parte d’Italia. Dopo il Todi Link di giugno e il Montefalco–Bevagna Link di inizio luglio, entro fine luglio partono il Gubbio Link e il Norcia–Cascia Link. Entro settembre proseguiremo con nuove attivazioni, anche in vista delle celebrazioni dell’Ottavo Centenario di San Francesco”.infine aggiunto: “Gubbio Link sarà uno strumento prezioso per rendere la città più facilmente raggiungibile e meglio organizzata nell’accoglienza. Siamo al lavoro per integrare questi nuovi flussi nella mobilità cittadina e nei servizi al turista, anche in vista del crescente afflusso atteso per il 2026”.Con oltre 2,8 milioni di2024 (+4,8% rispetto al 2023) e oltre 7 milioni di presenze (+6,4%), la regione conferma la sua vocazione turistica. In questo contesto, Gubbio - che oggi intercetta il 5,1% degli arrivi regionali - punta ad accrescere la propria attrattività attraverso soluzioni moderne, sostenibili ed efficienti, capaci di valorizzare il territorio e rispondere alle esigenze di un turismo sempre più consapevole.