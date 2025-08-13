UE autorizza JV tra Bosch e Mitsubishi per servizi su batterie per veicoli elettrici

Mitsubishi

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, latra la tedesca Bosch e la giapponese. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi relativi alle batterie per veicoli elettrici.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che la joint venture svolgee che le posizioni di mercato delle due società risultano limitate dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.Questa approvazione sommaria è "un esempio dellae della rapida approvazione di un'operazione che chiaramente non danneggerà la concorrenza in Europa e che mira piuttosto a sostenere il settore dei veicoli elettrici, un settore fondamentale per gli sforzi di decarbonizzazione in Europa e oltre", si legge in una nota dell'esecutivo UE.