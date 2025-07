Aurora Growth Capital cede la partecipazione in Exacer ai manager

(Teleborsa) -SICAV RAIF ha perfezionato laa Massimiliano Secchi, azionista di riferimento e CEO della società, e ad altri manager di Exacer. I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.Aurora ha investito in Exacer - insieme ai propri fondi di co-investimento - nell'ottobre 2021 per supportare il managemenet team nell', che ha consentito ad Exacer di evolvere da piccolo player locale a uno dei principali player indipendenti a livello internazionale nello sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori, una nicchia di mercato ad alto valore aggiunto all'interno del segmento degli specialty chemicals.Grazie a continui investimenti in R&D e ad un importante know-how produttivo interno, Exacer - con sede a Sassuolo (MO) - è oggi partner strategico dei principali gruppi internazionali della chimica, grazie allo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori realizzati sulla base delle specifiche esigenze tecniche e di performance di ciascun cliente, incluse molteplici proprietà fisiche e chimiche e varietà di materiali e forme. La società ha raggiunto un(di cui oltre il 95% destinato ai mercati interazionali) di circa, generando una crescita annua media 2020-2024 dei ricavi di circa il 21% e raddoppiando l'EBITDA nello stesso periodo."L'investimento in Exacer - sottolinea- rappresenta un chiaro esempio della nostra strategia: investire in società italiane di eccellenza con potenziale di crescita, con prodotti o servizi ad alto valore aggiunto e con un management team di prim'ordine. Siamo molto soddisfatti del rendimento economico di questa operazione e siamo convinti che Exacer, sotto la guida di Massimiliano Secchi, continuerà a crescere e a generare utili negli anni futuri".