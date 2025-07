Azimut cede partecipazione in RoundShield Partners a Harrison Street

Azimut

(Teleborsa) -, tramite società affiliate ad Azimut Alternative Capital Partners (AACP), ha completato la, nell'ambito di un'operazione promossa da RoundShield stessa e finalizzata al trasferimento del controllo della società a Harrison Street.RoundShield è unanei settori immobiliare, infrastrutturale, asset reali e finanziari. Azimut ha acquisito la sua partecipazione nel luglio 2022, quando RoundShield gestiva masse (AuM) pari a 3 miliardi di dollari, cresciute oggi a 5,4 miliardi di dollari.Azimut, insieme al suo co-investitore, ha finanziato RoundShield con 48 milioni e hafra i proventi dell'operazione e i dividendi distribuiti, generando un Multiplo sul Capitale Investito (MOIC) di 1,4x3.Questa operazione segna la, evidenziando la liquidabilità del segmento lower-middle market (GP con AuM tra 500 milioni e 3 miliardi di dollari), e il forte interesse da parte di acquirenti strategici o finanziari. La prima exit è stata completata nel 2024 con la vendita della partecipazione di Azimut in Kennedy Lewis Investment Management a Petershill di Goldman Sachs, mentre l'operazione odierna rappresenta un percorso di uscita diverso con la vendita a un acquirente strategico che ne acquisisce il controllo.Con due exit completate su tre investimenti nel settore GP Stakes, Azimut vanta oggi di un track record distintivo in questo segmento, con un Distributed to Paid-In Capital (DPI) combinato di 2,9x e un"Questa seconda exit sottolinea non solo il potenziale di liquidabilità degli investimenti in GP Stakes, ma rafforza anche il posizionamento di Azimut come uno degli attori più dinamici e performanti nel generare valore e ritorni concreti in un orizzonte di tre-quattro anni - ha dettodel Gruppo Azimut - Continuiamo a concentrarci su questo business, che sviluppiamo dal 2019 grazie al team AACP di New York, e rimaniamo fortemente impegnati nei confronti dei nostri partner, HighPost e BroadLight, entrambi con un elevato potenziale di crescita e un chiaro focus su settori attraenti e con prospettive di sviluppo a lungo termine".