ABC Company, accordo vincolante per acquisto partecipazione TWY

ABC Company

(Teleborsa) -Società Benefit, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha sottoscritto unper l’acquisizione di una, società attiva nel Business Process Outsourcing (BPO), attraverso un veicolo societario (i).’operazione prevede la, società nella quale Call2Net ha conferito il business relativo ai servizi di BPO. La struttura finale vedrà la– nel capitale di TWYmentre il restante 65% sarà detenuto da Call2Net, a sua volta interamentecontrollata indirettamente dai tre soci che hanno storicamente gestito l’azienda.L’operazione sarà, che assumerà ile sarà, al termine del processo di raccolta, l’azionista di maggioranza e/o maggioranza relativa del Club Deal. Il restante capitale del Club Deal sarà detenuto da investitori terzi selezionati. Il Club Deal investirà a sua volta in BidCo costituita appositamente per perfezionare l’acquisizione di TWY.Alla luce della propria partecipazione nel Club Deal,una partecipazione fino a un massimo di, incluso l’eventuale earn-out, è pari amentresi è impegnata a sottoscrivere una, incluso il proprio contributo al meccanismo di earn-out, paricomplessivamente a circa 1,7 milioni. Tale componente variabile sarà riconosciuta ai Soci Reinvestitori al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2026, di una determinata soglia di Ebitda.Il– e, per suo tramite, ABC Company - avrà ilsia di BidCo che di TWY e taluni, in relazione a specifiche materie consiliari e assembleari.