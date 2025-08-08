ABC Company, accordo vincolante per acquisto partecipazione TWY

(Teleborsa) - ABC Company
Società Benefit, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante
per l’acquisizione di una partecipazione indiretta in TWY
, società attiva nel Business Process Outsourcing (BPO), attraverso un veicolo societario (iClub Deal
).
.
’operazione prevede la costituzione di un veicolo societario (BidCo) che acquisirà il 100% di TWY
, società nella quale Call2Net ha conferito il business relativo ai servizi di BPO. La struttura finale vedrà la partecipazione indiretta del Club Deal – e quindi di ABC Company
– nel capitale di TWY in misura pari al 35%,
mentre il restante 65% sarà detenuto da Call2Net, a sua volta interamente
controllata indirettamente dai tre soci che hanno storicamente gestito l’azienda.
L’operazione sarà realizzata attraverso un club deal promosso da ABC Company
, che assumerà il ruolo di anchor investor
e sarà, al termine del processo di raccolta, l’azionista di maggioranza e/o maggioranza relativa del Club Deal. Il restante capitale del Club Deal sarà detenuto da investitori terzi selezionati. Il Club Deal investirà a sua volta in BidCo costituita appositamente per perfezionare l’acquisizione di TWY.
Alla luce della propria partecipazione nel Club Deal, ABC Company deterrà indirettamente
una partecipazione fino a un massimo di circa il 23% del capitale di TWY
.L’impegno finanziario complessivo del club deal
, incluso l’eventuale earn-out, è pari a 12 milioni di euro,
mentre ABC Company
si è impegnata a sottoscrivere una quota massima di 8 milioni
, incluso il proprio contributo al meccanismo di earn-out, pari
complessivamente a circa 1,7 milioni. Tale componente variabile sarà riconosciuta ai Soci Reinvestitori al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2026, di una determinata soglia di Ebitda.
Il Club Deal
– e, per suo tramite, ABC Company - avrà il diritto di designare due membri del Consiglio di amministrazione
sia di BidCo che di TWY e taluni diritti tipici delle minoranze qualificate
, in relazione a specifiche materie consiliari e assembleari.