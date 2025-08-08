Milano 14:06
Finanza
ABC Company, accordo vincolante per acquisto partecipazione TWY
(Teleborsa) - ABC Company Società Benefit, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante per l’acquisizione di una partecipazione indiretta in TWY, società attiva nel Business Process Outsourcing (BPO), attraverso un veicolo societario (iClub Deal).
.
’operazione prevede la costituzione di un veicolo societario (BidCo) che acquisirà il 100% di TWY, società nella quale Call2Net ha conferito il business relativo ai servizi di BPO. La struttura finale vedrà la partecipazione indiretta del Club Deal – e quindi di ABC Company – nel capitale di TWY in misura pari al 35%, mentre il restante 65% sarà detenuto da Call2Net, a sua volta interamente
controllata indirettamente dai tre soci che hanno storicamente gestito l’azienda.

L’operazione sarà realizzata attraverso un club deal promosso da ABC Company, che assumerà il ruolo di anchor investor e sarà, al termine del processo di raccolta, l’azionista di maggioranza e/o maggioranza relativa del Club Deal. Il restante capitale del Club Deal sarà detenuto da investitori terzi selezionati. Il Club Deal investirà a sua volta in BidCo costituita appositamente per perfezionare l’acquisizione di TWY.

Alla luce della propria partecipazione nel Club Deal, ABC Company deterrà indirettamente una partecipazione fino a un massimo di circa il 23% del capitale di TWY.

L’impegno finanziario complessivo del club deal, incluso l’eventuale earn-out, è pari a 12 milioni di euro, mentre ABC Company si è impegnata a sottoscrivere una quota massima di 8 milioni, incluso il proprio contributo al meccanismo di earn-out, pari
complessivamente a circa 1,7 milioni. Tale componente variabile sarà riconosciuta ai Soci Reinvestitori al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2026, di una determinata soglia di Ebitda.

Il Club Deal – e, per suo tramite, ABC Company - avrà il diritto di designare due membri del Consiglio di amministrazione sia di BidCo che di TWY e taluni diritti tipici delle minoranze qualificate, in relazione a specifiche materie consiliari e assembleari.
