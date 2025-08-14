FTSE Russell modifica sotto-settore di riferimento per sette società quotate a Milano

(Teleborsa) - FTSE Russell
ha annunciato una serie di modifiche ai sotto-settori
di azioni quotate a Piazza Affari, che saranno effettive dopo la chiusura di venerdì 19 settembre 2025 (ovvero, a partire da lunedì 22 settembre 2025).Alfio Bardolla Training Group
passa da Business Training and Employment Agencies a Education Services; EEMS Italia
da Electronic Components a Oil Refining and Marketing; Fervi
da Home Improvement Retailers a Machinery: Tools; Netweek
da Diversified Retailers a Publishing; Redelfi
da Asset Managers and Custodians a Professional Business Support Services; Tecma Solutions
da Consumer Digital
Services a Real Estate Services; Zucchi
da Household Equipment and Products a Textile Products.