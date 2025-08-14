Milano 17:35
FTSE Russell modifica sotto-settore di riferimento per sette società quotate a Milano

Finanza
(Teleborsa) - FTSE Russell ha annunciato una serie di modifiche ai sotto-settori di azioni quotate a Piazza Affari, che saranno effettive dopo la chiusura di venerdì 19 settembre 2025 (ovvero, a partire da lunedì 22 settembre 2025).

Alfio Bardolla Training Group passa da Business Training and Employment Agencies a Education Services; EEMS Italia da Electronic Components a Oil Refining and Marketing; Fervi da Home Improvement Retailers a Machinery: Tools; Netweek da Diversified Retailers a Publishing; Redelfi da Asset Managers and Custodians a Professional Business Support Services; Tecma Solutions da Consumer Digital
Services a Real Estate Services; Zucchi da Household Equipment and Products a Textile Products.
