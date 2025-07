Italia-Algeria: Urso, "Insieme per un Mediterraneo digitale, sicuro e interconnesso"

(Teleborsa) -con particolare attenzione allo. Questi gli obiettivi delfirmato oggi, in occasione del quinto vertice intergovernativo Italia-Algeria, dale ilL’accordo mira acome connettività, comunicazioni radio, gestione dello spettro, oltre alla modernizzazione dei servizi postali e alla promozione dell'innovazione e delle startup.: rafforzare insieme le infrastrutture sottomarine e digitali significa costruire un futuro connesso, resiliente e sicuro per l’intero bacino", ha dichiaratodurante l'incontro bilaterale con il suo omologo a Palazzo Piacentini, sottolineando anche, consolidata dalla frequente interlocuzione tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune.Il dialogo si è focalizzato, inoltre, sulla, per migliorare le interconnessioni internazionali e ottimizzare le rotte di transito IP.Ampio spazio è stato dedicato alla, strategica per favorire l’interscambio commerciale – in particolare tra PMI – e promuovere la. L’obiettivo è la creazione di hub logistici condivisi per un sistema più moderno, inclusivo e sostenibile.Infine, il ministro Urso ha rilanciato l’invito alla partecipazione algerina all’, promosso dal Mimit e dall’Undp nel quadro del Piano Mattei, volto a rafforzare la cooperazione tecnologica con i Paesi africani.