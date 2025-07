Piano Mattei, SACE sigla MoU con BF International per sostegno a agroindustria

(Teleborsa) -, in settori strategici quali agribusiness, infrastrutture e trasporti, rafforzando il sostegno all’internazionalizzazione e allo sviluppo di filiere ad alto potenziale per il Made in Italy nei Paesi coinvolti nel Piano Mattei per l’Africa.In occasione del Vertice intergovernativo Italia-Algeria e del relativo Forum Imprenditoriale, SACE ha, società che fa capo all'azienda italiana Bonifiche Ferraresi, a supporto della(aziende agricole modello) e dello sviluppo diin Algeria e altri Paesi africani, con l’obiettivo di valorizzare la filiera italiana e promuovere investimenti sostenibili ad alto impatto sociale.Negli ultimi dieci anni,in Algeria per circa, contribuendo alla crescita delle imprese italiane sul mercato e abilitando la realizzazione di progetti per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di euro., SACE ha assuntodi euro, a supporto di progetti strategici nei settori chiave dell’energia, dell’agroindustria, delle infrastrutture, dell’automotive e della meccanica strumentale, oltre a operazioni a breve termine destinate alle PMI italiane."L’Algeria e, più in generale, l’Africa rappresentano un’area di straordinaria rilevanza strategica per le imprese italiane, che stanno rafforzando il loro posizionamento in settori chiave dove il Made in Italy può contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile del continente", ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE, aggiungendo "pensare in grande oggi significa creare connessioni solide, mobilitare risorse e generare impatto concreto attraverso progetti di valore condiviso. L’intesa firmata oggi va in questa direzione, abilitando nuovi investimenti, partnership industriali e opportunità per le nostre imprese italiane, in linea con la visione del Piano Mattei per l’Africa"."L’accordo siglato oggi con SACE costituisce un ulteriore strumento di rafforzamento e consolidamento finanziario del nostro piano di internazionalizzazione che ci vede protagonisti in Algeria e in altri paesi del continente africano, in America Latina e in Europa e conferma la valenza strategica del comparto agroalimentare nelle dinamiche dei rapporti internazionali del nostro Paese", ha commentato ha dichiarato, Presidente Esecutivo di BF e Amministratore Delegato di BF International.