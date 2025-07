Prestiti, CRIF: crescono importi, domanda rimane stabile

(Teleborsa) - Nei primi 6 mesi del 2025 le richieste di prestiti da parte delle famiglie. E' quanto emerge dall’ultima analisi delIn controtendenza, invece, l’importo medio che si attesta a 10.057 ruro, con unaEntrando nel dettaglio delle diverse forme tecniche di questi primi sei mesi dell’anno, i. Dinamica inversa per i prestiti finalizzati, che segnano un -10,7% ma con un importo medio in recupero del +11,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, e un valore medio di 7.532 euro.“Nel 2025, l. Le politiche di concessione del credito rimangono prudenti, con l'obiettivo primario di preservare la qualità degli attivi. Questa cautela è ulteriormente influenzata dalle incertezze geopolitiche, che possono impattare sulla capacità di rimborso dei richiedenti. Parallelamente, sebbene i prestiti finalizzati mostrino un trend negativo, questa contrazione è parzialmente compensata dall’adozione di nuove forme di finanziamento, come il Buy Now Pay Later (BNPL). Il comparto, inoltre, sta conoscendo una profonda trasformazione che ha portato gli istituti di credito a intensificare gli investimenti in IT e AI per stare al passo con l'innovazione e la competizione di fintech e operatori digitali. L'AI è un fattore chiave di questo cambiamento, destinato a diffondersi per efficientare i processi e migliorare la risposta al cliente. Ciò richiederà considerevoli investimenti per mantenere elevati standard di sicurezza e non perdere quote di mercato” – spiegaExecutive Director di CRIF.