UniCredit, Orcel: in Commerzbank più valore che in Italia, ma per ora non c'è nulla sul tavolo

(Teleborsa) - Su"abbiamo detto che a questo punto siamo solo investitori, e in effetti lo siamo, e continuiamo a dire che non c'è altro sul tavolo.". Lo ha affermato il CEO di, nella conference call sui risultati record del secondo trimestre 2025 , arrivati all'indomani della decisione di ritirare l'offerta suIl momento giusto per fare qualcosa "è, in teoria, entro la fine del 2027, ma dipende molto dalla posizione dei nostri azionisti. Se ritengono che questa situazione debba protrarsi, nel caso in cui non succeda nient'altro entro il 2027, allora la prolungheremo. Se ritengono che preferiscano che ci smobilizziamo e distribuiamo allora lo faremo."."Se mi chiedete se c'è valore da creare" in Commerzbank, "credo fermamente che ci sia. Questo è un accordo che nell'ultimo decennio è stato rivisto, proposto e considerato più volte", ha sottolineato.Secondo Orcel, sarebbe "un bene per la Germania e per l'Europa, che ha bisogno di una banca più forte per finanziare gli investimenti e sostenere la crescita. Penso che sarebbe un bene per l'Unione bancaria, ma questa è la mia opinione e ad oggi non abbiamo alcun dialogo su questo argomento. Non abbiamo nulla sul tavolo. So che tutti commentano l'M&A, ma non c'è nulla da commentare perché non abbiamo nulla sul tavolo né ne abbiamo mai discusso, perché la controparte non è pronta a discuterne e quindi rispettiamo il fatto di rimanere investitori. Siamo".- ha sottolineato il CEO - Il nostro dovere è creare valore e rafforzare UniCredit". E ancora: "Se un domani ci sarà un'opportunità di M&A che è nel migliore interesse dei nostri azionisti e di UniCredit, la prenderemo in considerazione. In questo momento,"."Siamo presenti e continuiamo ad essere presenti in 13 Paesi - ha aggiunto - Ci sono opportunità di M&A in ognuno di questi paesi e le monitoriamo. Se soddisfano le nostre linee guida le guarderemo. Se le iniziamo e durante la loro esecuzione si rivelano un cattivo affare per UniCredit, ci ritireremo. E penso che l'abbiate visto nel 2021, lo stiate vedendo ora nel 2025. E si spera che la prossima volta che faremo qualcosa verrà concluso perché aggiungerà valore ai nostri azionisti. Ma state tranquilli,su questo fronte".Orcel ha anche sottolineato che "quello che facciamo con Commerzbank e Alpha, zero. Non c'è alcun impatto dal ritiro dell'OPS. Non c'è alcuna intenzione, in questo momento, di fare altro se non consolidare il nostro posizionamento in queste due banche".