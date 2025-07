American Airlines prevede perdita superiore alle attese nel terzo trimestre

American Airlines

(Teleborsa) -ha registrato undi 14,4 miliardi di dollari neldel 2025 (+0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024), un margine operativo di circa l'8%, un utile netto di 599 milioni di dollari (-16,4%). Escludendo le voci straordinarie, l'utile netto è stato di 628 milioni di dollari, pari a 0,95 dollari per azione."American ha registrato un fatturato record in unnel secondo trimestre, grazie al duro lavoro e alla dedizione del nostro team - ha dichiarato il- Siamo fiduciosi che le azioni intraprese negli ultimi anni per rinnovare la nostra flotta, gestire i costi e rafforzare il nostro bilancio ci garantiscano un'ottima posizione per il futuro. Gli investimenti effettuati per raggiungere il nostro potenziale di fatturato, tra cui il rafforzamento della nostra rete, dell'esperienza cliente e del programma fedeltà, stanno dando i loro frutti e il team rimane concentrato sulla realizzazione della nostra strategia a lungo termine".Sulla base del fatturato attuale, delle aspettative sui futuri trend della domanda e sul prezzo del carburante, ed escludendo l'impatto delle voci straordinarie, la societàuna perdita rettificata per azione per il2025 compresa tra -0,10 dollari e -0,60 dollari (rispetto alle stime degli analisti di 7 centesimi, secondo i dati di LSEG). Sulla base dei recenti trend contabili, American prevede che l'utile (perdita) rettificato per azione per l'sarà compreso tra -0,20 dollari e 0,80 dollari, con un valore intermedio di 0,30 dollari. L'azienda "ritiene che il limite superiore dell'intervallo sia raggiungibile se la domanda nel mercato interno continua a rafforzarsi e prevede di attestarsi al limite inferiore dell'intervallo solo se si dovessero verificare debolezze macroeconomiche non osservabili oggi", viene sottolineato.