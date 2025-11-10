Elezioni dei commercialisti, l’Unione Giovani: priorità sono voto e unità della categoria

(Teleborsa) - L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili
richiama la categoria alla massima coesione in vista delle scadenze elettorali, nel rispetto di ogni legittima iniziativa individuale, ma con l’obiettivo di garantire regolarità dei tempi, ampia partecipazione al voto e credibilità verso le istituzioni
.
"Ogni diritto è meritevole di tutela; allo stesso tempo, però, è fondamentale che il confronto non incida sulle scadenze elettorali
. Lasciamo che siano i colleghi a scegliere liberamente. Le sfide che attendono la categoria sono molte e non possiamo permetterci stalli", afferma Francesco Cataldi, presidente Ungdcec.
Sulla recente impugnazione del regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale, Federico Giotti, vicepresidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, osserva: "Il ricorso presentato da alcuni colleghi, pur legittimo, per tempistica rischia di far slittare le elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali,
alimentando la disaffezione di molti e danneggiando l’immagine della categoria nel rapporto con la politica".
A richiamo dell’equilibrio tra iniziativa individuale e interesse collettivo, Alessandro Bonandini, presidente del Collegio dei Probiviri,
sottolinea: "Ogni iscritto è libero di intraprendere le azioni che ritiene meritevoli di tutela. Occorre però vigilare affinché l’interesse di pochi non arrechi pregiudizio all’intera categoria
. Ribadiamo la necessità di preservare la regolarità del percorso elettorale, promuovendo la più ampia partecipazione possibile e un confronto leale e costruttivo, nel segno dell’unità e della responsabilità professionale".