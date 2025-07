Energy Time, +18,8% nel primo giorno a Piazza Affari

Energy Time

(Teleborsa) -, attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance) e in particolare sul segmento fotovoltaico, ha. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 3,8005 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 3,20 euro, raggiungendo unaIl titolo non ha fatto prezzo fino alle 13:37. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 414 mila euro, con 103 contratti conclusi e 104.500 azioni passate di mano.Energy Time rappresenta ladel 2025 su. In fase di collocamento la società ha raccolto 5 milioni di euro.