Eventi e scadenze del 24 luglio 2025

Giovedì 24/07/2025

Acea

Air France-Klm

Caltagirone Editore

Datrix

Deutsche Bank

Deutsche Boerse

ENI

Fervi

Honeywell International

Intel

Italgas

La Sia

Lloyds Banking

Nasdaq

Netweek

Poste Italiane

Stellantis

STMicroelectronics

Totalenergies

Union Pacific

VeriSign

Vodafone

Webuild

Xerox Holdings

Zignago Vetro

Saipem

(Teleborsa) -- Indicatori di solidità finanziaria- Il 25º vertice UE-Cina si terrà a Pechino (Cina). Il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell'UE, incontreranno il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro cinese Li Qiang. Il vertice sarà incentrato sullo stato delle relazioni bilaterali e delle sfide geopolitiche globali- Missione del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Parigi08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione BOT- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2025- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine della riunione e Conference Call - CDA: Relazione finanziaria semestrale relativa al primo semestre 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 in seconda convocazione- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, e presentazione dei risultati di Gruppo Q2 & H1-25- Appuntamento: Live webcast e conference call - CDA: Risultati del primo semestre 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 202512:30 -- Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini in occasione della presentazione dei Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025. Il comunicato stampa verrà diffuso il giorno precedente, mercoledì 23 luglio, dopo la chiusura di Borsa