OPS BPER su Pop Sondrio, superata soglia del 66,67% per fusione

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambiopromossa da parte disulla totalità delle azioni ordinarie di, l'offerente ha comunicato di aver superato, sulla base delle adesioni ricevute in data odierna , laL'offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale e a conseguire il delisting. Ad esito del superamento della soglia del 66,67% del capitale, la, essendo quest'ultimo titolare da solo dei voti sufficienti per approvare le delibere nell'assemblea straordinaria.Il periodo della riapertura dei termini2025. L'offerta è stata modificata in data 3 luglio 2025 mediante l'incremento del corrispettivo con l'aggiunta di una componente in denaro pari a 1,00 euro per ciascuna azione BP Sondrio portata in adesione.