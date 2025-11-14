Bankitalia: Intesa, UniCredit, BPM, Iccrea e BNL sono istituzioni a rilevanza sistemica nazionale

Intesa Sanpaolo

UniCredit

Banco BPM

BPER Banca

Banca Popolare di Sondrio

Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2024 la Banca d'Italia ha identificato i gruppi bancari, ICCREA e Banca Nazionale del Lavoro come(Other Systemically Important Institutions, O-SII) autorizzate in Italia.Il relativo procedimento amministrativo è stato avviatoche hanno recentemente coinvolto i gruppie i gruppi. Gli effetti delle due operazioni non sono pertanto considerati ai fini di questa decisione. La Banca d'Italia ha già avviato procedimenti nei confronti dei gruppi BPER Banca e Monte dei Paschi di Siena per tenere conto delle nuove configurazioni degli stessi; gli esiti verranno resi noti a conclusione dei procedimenti.Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, ICCREA e Banca Nazionale del Lavoro dovranno mantenere, dal 1° gennaio 2026, unaper le O-SII pari, rispettivamente, a 1,25, 1,25, 0,50, 0,25 e 0,25 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio. La Banca d'Italia ha esercitato il supervisory judgement per mantenere la riserva di Banca Nazionale del Lavoro allo 0,25 per cento anche per il 2026.La valutazione ha coinvolto tutti i gruppi bancari e le banche non facenti parte di un gruppo bancario operanti in Italia a fine 2024. L'identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca/gruppo bancario, il(dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità e interconnessione con il sistema finanziario) indicati dalle linee guida dell'EBA.Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2024, ilche indica la rilevanza sistemica a livello nazionale di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e ICCREA supera la soglia di 300 punti base (pb) utilizzata dalla Banca d'Italia e conforme alle linee guida dell'EBA. Banca Nazionale del Lavoro (BNL) registra invece un punteggio inferiore a quello previsto per l'identificazione automatica come O-SII. La riduzione del punteggio di BNL si è tuttavia concentrata nella seconda parte dello scorso anno ed è stata determinata principalmente dalle due componenti più volatili delle quattro che contribuiscono al punteggio totale: la complessità e l'interconnessione. La diminuzione potrebbe quindi avere natura temporanea. La Banca d'Italia ha pertanto esercitato il supervisory judgement al fine di mantenere la riserva per BNL allo 0,25 per cento.