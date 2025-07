SACE, mobilitati 25,3 miliardi di euro nel primo semestre. Sale la produttività

(Teleborsa) -, il gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha. Un risultato che fa salire gli interventi complessivi di SACE dall'inizio del Piano Industriale 2023-2025 a 138 miliardi di euro, che hanno generato un impatto di 333 miliardi di euro sul sistema produttivo, contribuendo a creare e/o mantenere oltre 1 milione e 800 mila posti di lavoro.Dei 25,3 miliardi di euro mobilitati nel semestre, 56% si riferisce a progetti sul mercato domestico e il 44% riguarda attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane, per un(+21% rispetto al primo semestre 2024).Una crescita che si riflette anche nell'andamento della, che ha registrato unrispetto al primo semestre 2024, grazie al percorso trasformativo intrapreso da SACE dal 2023, basato su organizzazione del lavoro agile, flessibilità, digitalizzazione, adozione diffusa dell'intelligenza artificiale per migliorare il servizio alle imprese."In un contesto globale complesso, le imprese stanno dimostrando resilienza e capacità di competere, e noi di SACE continuiamo a essere al loro fianco come partner strategico di crescita, migliorando la nostra capacità di servire le imprese offrendo soluzioni concrete, ovunque e in ogni momento - ha dichiarato l'- I risultati raggiunti nel primo semestre 2025, segnano un ulteriore passo avanti nel nostro supporto alle imprese italiane che cresce di pari passo con la nostra attenzione alla sostenibilità del sistema delle garanzie e a una gestione finanziaria e patrimoniale solida".Nel primo semestre 2025, SACE ha mobilitato 11 miliardi di euro a supporto deidelle imprese italiane con particolare attenzione all'apertura di nuove rotte per l'export, nel solco del Piano d'Azione dell'export definito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel primo semestre 2025, il grado di diversificazione dei paesi in cui SACE ha sostenuto i progetti delle imprese italiane è cresciuto del 19% rispetto al primo semestre 2024. A contribuire a questo andamento anche l'impegno di SACE nell'ambito del Piano Mattei, il piano di interesse nazionale varato dal Governo italiano per l'Africa. Dal 2024, anno di avvio del Piano, SACE ha rilasciato 2 miliardi di euro di garanzie, consentendo la realizzazione di circa 16 miliardi di euro di investimenti e progetti in Africa.