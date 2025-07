Stellantis, partnership con 4screen per servizi di mobilità in tempo reale basati su posizione

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, e, piattaforma pionieristica di interazione con il conducente, hanno annunciato unae basati sulla posizione geografica nell’ampia gamma di veicoli dei brand di Stellantis. Questa collaborazione offrirà ai clienti un’esperienza di guida più comoda e intuitiva in Europa e in Nord America, due mercati fondamentali per Stellantis.La piattaforma 4screen sarà disponibile sudotati di sistemi Uconnect 4 o Uconnect 5. Grazie a questa integrazione, i conducenti potranno accedere a servizi, offerte e punti di interesse nelle vicinanze direttamente dal sistema di infotainment. Altri marchi Stellantis saranno coinvolti progressivamente con l’estensione del servizio."Il nostro obiettivo è fornire tecnologie connesse che portino un valore reale ai nostri clienti - ha affermato, Senior Vice President, Software Business Unit di Stellantis - Grazie alla partnership con 4screen possiamo fornire contenuti pertinenti e utili, in base alle esigenze, nel momento e nel luogo giusto, secondo le esigenze del conducente".