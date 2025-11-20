Piazza Affari: andamento rialzista per Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

FTSE MIB

Banco BPM

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,76 Euro. Prima resistenza a 12,84. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)