Influencer: Agcom approva Linee guida e Codice di Condotta

(Teleborsa) - Ilnella riunione del 23 luglio 2025, ha approvato in via definitiva leÈ il risultato – fa sapere l'Agcom in una nota – di un percorso partecipativo iniziato con un Tavolo tecnico e proseguito con la consultazione pubblica di cui alla delibera 472/24/CONS."Le Linee guida – spiega l'Autorità – mirano a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi che gli influencer sono chiamati a rispettare. Questi professionisti poiché creano, producono e diffondono contenuti audiovisivi hanno la responsabilità editoriale di ciò che pubblicano sulle piattaforme di condivisione video e sui social media".Ilredatto con il contributo di rappresentanti del settore, aziende e intermediari dell'influencer marketing, stabilisce criteri di trasparenza, riconoscibilità e responsabilità. Tali misure, approvate con ilsi applicano agli, o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a un milione su almeno una delle piattaforme di social media o di condivisione video utilizzate.Gli– oggetto di un– dovranno essere chiaramente individuabili e attenersi a regole precise in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali, protezione dei minori e tutela della proprietà intellettuale. L'esecuzione delle misure individuate nel Codice sarà assicurata con sistemi di monitoraggio, verifica del rispetto delle regole e applicazione di sanzioni in caso di violazioni."Le nuove regole per gli influencer – ha dichiarato il– sono un'ulteriore conferma dell'impegno dell'Autorità a tutela dei cittadini e del mercato per un mondo digitale sicuro e affidabile"."Questi professionisti – commenta il commissario– sono assimilabili alle emittenti tv e quindi titolari di piena responsabilità editoriale. Per questi professionisti è istituito un elenco ufficiale Agcom a cui iscriversi entro sei mesi dalla pubblicazione del Codice". Leriguardano: "la correttezza e imparzialità dell'informazione; il rispetto della dignità umana; il contrasto ai discorsi d'odio; la tutela dei minori e del diritto d'autore; la trasparenza delle comunicazioni commerciali con un rimando diretto al 'Digital Chart', il Regolamento di autodisciplina promosso dallo Iap (l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, ndr)"."Ilcomporta sanzioni fino a 250mila euro che possono arrivare 600mila nel caso venga meno la tutela dei minori. Si tratta di una tappa decisiva nella costruzione di un nuovo equilibrio tra libertà d'espressione, diritti degli utenti e responsabilità dei creator digitali: l'influencer marketing entra nella maturità" conclude"Agcom ha approvato in via definitiva le Linee guida e il Codice di Autocondotta per gli influencer, ma al contrario di quello che era l'intento iniziale fallisce l'obiettivo di colmare il gap tra mondo audiovisivo e ecosistema digitale in termini di tutela per gli utenti oltre che per il mercato – ha commentato in una nota laspiegando il suo voto contrario al provvedimento –. Gli influencer potranno continuare a operare in una sorta di zona franca senza gli obblighi previsti dal Tusma, ovvero la legge di settore per l'audiovisivo. Ad esempio, sarà ancora possibile per un influencer fare pubblicità occulta, proporre contenuti dannosi per i minori, istigare all'odio, spettacolarizzare la violenza o deresponsabilizzare l'autore favorendo la vittimizzazione secondaria: tutte condotte che nel mondo audiovisivo sono espressamente vietate, e dunque perseguibili". La commissaria mette in evidenza la presenza nel testo finale di "una serie di incongruenze e di definizioni farraginose, oltre alla mancanza di precisi riferimenti normativi che consentiranno ambiguità interpretative. I creatori di contenuti – aggiunge ancora – potranno rappresentare in modo sensazionalistico e fuorviante casi giudiziari senza subire le stesse conseguenze che subirebbe un'emittente televisiva, immediatamente coinvolta in un procedimento Agcom perché la pertinente delibera in vigore per l'audiovisivo non è menzionata, nonostante la cronaca giudiziaria e più in genere il gossip processuale sia tema molto frequentato da influencer seguitissimi". La commissaria esprime "preoccupazione per la mancata trattazione all'interno del provvedimento del tema delovvero le interazioni online che non sono generate da utenti reali ma create artificialmente attraverso l'acquisto di servizi. Lo avevo chiesto con forza ed è una grave mancanza, lo dimostra il fatto che nel settore audiovisivo si è lavorato, e molto, per garantire trasparenza e affidabilità degli ascolti, con oneri significativi per tutti gli attori di mercato che rendono impossibile ad un'emittente fabbricare un'audience che non esiste. Con queste norme invece – prosegue– sarà tollerato che nel mondo degli influencer i contenuti possano essere drogati da metriche di interazioni false che gonfiano i prezzi delle inserzioni pubblicitarie e dirottano gli investimenti da stampa, radio e tv alle piattaforme online. Le quali competono in modo indiretto e poco trasparente con le agenzie di fake engagement, perché da un lato penalizzano in modo arbitrario alcuni utenti e dall'altro ne consentono la riabilitazione promuovendo a pagamento contenuti e profili. Distorsioni a catena, insomma, e un sistema che crea artificialmente consenso e reputazione, con gravi danni non solo per gli investitori pubblicitari e per i media tradizionali, ma anche per i creator onesti, svantaggiati nella visibilità rispetto a chi usa scorciatoie, e soprattutto per gli utenti, ingannati sul reale successo e autorevolezza degli influencer che seguono"."Bene, finalmente un passo avanti importante. È passato un secolo da quando abbiamo denunciato il problema dell'influencer marketing nei social media e la mancanza di trasparenza di quelle comunicazioni commerciali, ottenendo nel luglio del 2017 l'emanazione da parte dell'Antitrust delle prime linee guida e poi le prime chiusure di procedimento con impegni, eppure il fenomeno ancora dilaga. Ora speriamo che questo Codice di condotta, che prevede anche multe, possa impedire la pubblicità occulta, sanzionando chi non rende chiaramente riconoscibile la finalità promozionale – commenta–. Abbiamo partecipato alla stesura di questo Codice, fornendo le nostre osservazioni. Purtroppo, non tutte le nostre proposte sono state accolte. Ad esempio, chiedevamo che per le infrazioni più gravi non vi fosse un'esenzione per gli influencer non rilevanti, dato che anche se operano in maniera meno continuativa e strutturata, dovrebbero comunque sempre fare un'informazione corretta e trasparente. Non parliamo poi di chi pubblicizza il gioco d'azzardo o prodotti come i riscaldatori di tabacco. In ogni caso, si è sempre in tempo a dare un ulteriore giro di vite rispetto a questo primo step".È, invece, del tutto "insoddisfacente", secondo ilil Codice di condotta per gli influencer varato dall'Agcom. Le misure – dichiara in una nota l'associazione – "non sembrano andare nella direzione di limitare lo strapotere degli influencer". Il Codacons rivendica di aver sollevato "il problema della mancanza di regole nel settore, una vera e propria giungla dove gli utenti sono vittime di pubblicità occulte e comportamenti scorretti degli influencer". Per l'associazione "la prima assurdità che salta all'occhio è quella relativa al tetto 500mila follower o un milione di visualizzazioni come condizione essenziale per l'applicabilità delle linee guida. Questo – afferma l'associazione –significa che chi non raggiunge tale limite, ma ha comunque un seguito di centinaia di migliaia di utenti, non è tenuto al rispetto delle misure e può continuare ad operare come meglio crede. Le nuove misure disposte dall'Agcom, inoltre, si applicheranno solo a chi opera dall'Italia, come ha precisato nei mesi scorsi l'Autorità rispondendo al quesito posto dal Codacons: questo significa che gli influencer residenti all'estero ma che pubblicano contenuti diretti al pubblico italiano, non saranno assoggettati alle nuove disposizioni. Senza contare la totale assenza di misure contro alterazioni create dall'intelligenza artificiale e le false interazioni, strumento cui gli influencer fanno sempre più spesso ricorso per aumentare i propri compensi pubblicitari e ingannare gli utenti".