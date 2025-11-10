Ministero dell’istruzione e del merito: scuola in prima linea contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) - È stata pubblicata oggisulleperL’indagine, condotta, ha coinvolto gli istituti di tutto il territorio nazionale.I risultati mostrano un’ampia partecipazione:, a conferma dell’impegno costante del mondo scolastico sui temi della parità, del rispetto e della prevenzione della violenza di genere.Quasi tutte le scuolesul rispetto delle donne e sull’educazione alle relazioni, in linea con le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Le iniziative si sono svolte principalmente durante l’orario scolastico (87,4%) e, in misura minore, come attività extracurricolari (12,6%), attraverso laboratori, seminari, gruppi di discussione, eventi artistici e campagne di sensibilizzazione. Inoltre,Il monitoraggio evidenzia anche risultati concreti:ai comportamenti relazionali, un linguaggio piùQuesti percorsi educativi, nati nell’ambito delle nuove Linee guida per l’educazione civica, contribuiscono a creare, confermando la scuola come presidio educativo e culturale essenziale nella promozione del rispetto e nella lotta alla violenza sulle donne.