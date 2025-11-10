Ministero dell’istruzione e del merito: scuola in prima linea contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) - È stata pubblicata oggi l’indagine del Ministero dell’Istruzione e del Merito
sulle iniziative promosse dalle scuole secondarie di secondo grado
per contrastare la violenza contro le donne.
L’indagine, condotta tra il 15 e il 29 maggio 2025
, ha coinvolto gli istituti di tutto il territorio nazionale.
I risultati mostrano un’ampia partecipazione: 2.322 scuole statali, pari all’86,7% del totale, hanno aderito
, a conferma dell’impegno costante del mondo scolastico sui temi della parità, del rispetto e della prevenzione della violenza di genere.
Quasi tutte le scuole (97%) hanno realizzato attività mirate alla sensibilizzazione
sul rispetto delle donne e sull’educazione alle relazioni, in linea con le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Le iniziative si sono svolte principalmente durante l’orario scolastico (87,4%) e, in misura minore, come attività extracurricolari (12,6%), attraverso laboratori, seminari, gruppi di discussione, eventi artistici e campagne di sensibilizzazione. Inoltre, il 47,4% delle scuole ha segnalato la presenza di buone pratiche da condividere.
Il monitoraggio evidenzia anche risultati concreti: nel 68,5% degli istituti si è riscontrata una maggiore attenzione
ai comportamenti relazionali, un linguaggio più consapevole e una riduzione di episodi di bullismo e violenza di genere.
Questi percorsi educativi, nati nell’ambito delle nuove Linee guida per l’educazione civica, contribuiscono a creare ambienti scolastici più inclusivi e rispettosi
, confermando la scuola come presidio educativo e culturale essenziale nella promozione del rispetto e nella lotta alla violenza sulle donne.