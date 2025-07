Lavoro, dal Ministero una nuova guida digitale per orientare i giovani con l'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Unaper aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro con l'. Si chiamaed è il progetto sperimentale presentato dal Ministero del Lavoro che sarà disponibile da settembre. L'obiettivo è di riavvicinare i giovani al lavoro, guidandoli verso percorsi formativi e occupazionali realmente richiesti dal tessuto produttivo.Nella, da febbraio a giugno, sono stati coinvolti 2.000 ragazzi che non erano in un percorso formativo o lavorativo (i cosiddetti Neet). I risultati sono stati più di 400 simulazioni di colloquio completate; più di 955 percorsi di orientamento portati a termine; oltre 811 utenti hanno scelto una professione di loro interesse e hanno esplorato le offerte formative e lavorative inerenti.In Italia sonocirca 1,4 milioni giovani tra i 15 e i 29 anni di età, quasi uno su cinque. L'obiettivo di AppLI è di coinvolgerne fino a, in collaborazione con le Regioni e con i centri per l'impiego e con il supporto dell'Inps. Per richiedere l'accesso ad AppLi gli interessati si potranno rivolgere ai centro per l'impiego.