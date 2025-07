Moderna, EMA raccomanda approvazione del vaccino COVID aggiornato in UE

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha annunciato che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'ha espresso parere positivo,per unaSpikevax, mirato alla variante LP.8.1 del SARS-CoV-2, per l'immunizzazione attiva volta a prevenire il COVID-19 causato dal SARS-CoV-2 nei soggetti di età pari o superiore a sei mesi.A seguito del parere positivo del CHMP, lasull'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino aggiornato di Moderna contro il COVID-19 per la stagione 2025-2026."Il parere positivo del CHMP sul nostro vaccino aggiornato contro il COVID-19, mirato alla variante LP.8.1 del SARS-CoV-2, rappresenta un'importante pietra miliare nel nostro impegno continuo per proteggere le persone in tutta l'Unione europea - ha dichiarato il- Il COVID-19 continua a rappresentare un onere significativo per le popolazioni vulnerabili e i sistemi sanitari. I vaccini aggiornati possono essere uno strumento importante per proteggere gli individui e la società".di autorizzazione all'immissione in commercio per i vaccini aggiornati contro il COVID-19 di Moderna, mirati a LP.8.1, sono in fase di revisione in tutto il mondo.