NewPrinces non esclude altro M&A dopo Carrefour. Avanti con collocamento a Londra

Carrefour

(Teleborsa) - Ladi, che in un solo anno l'ha fatta passare da 750 milioni a 6,9 miliardi di euro di fatturato,, che comunque viene considerato dagli analisti un boccone più complicato da digerire, con il mercato che ha reagito negativamente all'operazione (titolo sospeso per gran parte della mattinata con teorico a -15%)."Il mercato dell'M&A non è qualcosa che si può controllare.. Dopo tre acquisizioni fatte quest'anno abbiamo il profilo finanziario per farne altre se si presenteranno opportunità", ha detto ilnella conference call di presentazione dell'acquisizione annunciata ieri sera NewPrinces ha annunciato l'acquisizione delle attività italiane dinel settore dei prodotti per l'infanzia, tra cui i marchi Plasmon, Nipiol e Aproten, dopo aver siglato un accordo per l'acquisto delle attività diin Italia.L'accordo per l'acquisizione di Carrefour Italia, controllata italiana del primo distributore alimentare europeo, prevede unpari a. In base all'accordo, che comprende anche 420 milioni di euro di beni immobiliari secondo quanto spiegato durante la call, l'è stato fissato a"Se paghi 1 euro per una società senza debito è chiaro che non fai debiti", ha detto Fazzari in risposta a una domanda nel corso della call. Il presidente Angelo Mastrolia hache per finanziare il piano di rilancio della rete di negozi della grande distribuzione la società italiana debbaMastrolia, a proposito dell'impegno economico, ha spiegato che "avremo". Quanto al valore degli immobili dei punti vendita di Carrefour Italia ha segnalato che il gruppo francese li aveva svalutati "a zero dopo gli accantonamenti ma valgono 420 milioni di euro". Interpellato sugli altri soggetti che puntavano ad acquisire Carrefour Italia, Mastrolia ha detto che ", ma a nostro vantaggio ha giocato il fatto che eravamo interessati a tutto e lo potevamo acquistare senza rischi antitrust".Il closing "si farà a a settembre ed è il momento giusto per affrontare ottobre-novembre-dicembre, il migliore periodo per un retail - ha aggiunto il presidente - Siamo".L'asset acquisito comprende una, distribuita in regioni ad elevata densità demografica (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Toscana), e con formati che spaziano dal negozio di prossimità alle grandi superfici e una market share del 4% nel mercato della distribuzione del largo consumo."NewPrinces vanta una comprovata esperienza in M&A nel settore alimentare, ma Carrefour Italia rappresenta- hanno evidenziato gli analisti di- La catena ha da tempo difficoltà a mantenere la redditività, avendo registrato risultati strutturalmente deboli per oltre un decennio sotto la precedente proprietà. Nonostante i molteplici sforzi di ristrutturazione (tra cui la razionalizzazione del footprint, la riduzione dei costi e la trasformazione digitale), l'azienda è rimasta gravata da inefficienze, calo del traffico ed esposizione a un mercato sempre più competitivo".Secondo il comunicato di NewPrinces, nel 2024, Carrefour Italia ha registrato ricavi per 3,7 miliardi di euro e un EBITDA di 115 milioni di euro.ha inoltre indicato unae un assorbimento di cassa di 180 milioni di euro nel 2024.L'accordo su Carrefour Italia non modificherà i piani di NewPrinces di una, in quanto i nuovi asset saranno inseriti in un'altra controllata, ha spiegato Fazzari in call.