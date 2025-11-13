Piazza Affari: scambi al rialzo per NewPrinces

(Teleborsa) - Avanza il gruppo agroalimentare italiano
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di NewPrinces
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,38 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)