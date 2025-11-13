Milano 13:24
Piazza Affari: scambi al rialzo per NewPrinces

(Teleborsa) - Avanza il gruppo agroalimentare italiano, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di NewPrinces segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,38 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
