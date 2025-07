Next Re, utile primo semestre sale a 0,55 milioni di euro

Next Re SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon undi 1,78 milioni di euro (2,60 milioni di euro al 30 giugno 2024), che include ricavi da locazione pari a 2,2 milioni di euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a -0,4 milioni di euro. La variazione del Net Operating Income, pari a 0,81 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024, è ascrivibile all'uscita dal portafoglio immobiliare gestito dalla società dell'asset di Milano, via Spadari.L', che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, è pari a circa 0,35 milioni di euro e recepisce, oltre al Net Operating Income, anche costi del personale pari a 0,33 milioni di euro (0,34 milioni di euro al 30 giugno 2024) e costi generali pari a 1 milione di euro (1,1 milioni di euro al 30 giugno 2024).Il, pari a 0,55 milioni di euro al 30 giugno 2025 (vs 0,36 milioni di euro al 30 giugno 2024), recepisce anche il risultato della gestione finanziaria, pari a 0,5 milioni di euro. La società ha provveduto a rilasciare il debito per ritenute su interessi per 0,5 milioni di euro, a seguito della risposta positiva da parte dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello presentata al fine di ottenere conferma della spettanza dell'esenzione prevista dalla Direttiva 2003/49/CE (c.d. Direttiva Interessi e Canoni) sugli interessi dovuti sui finanziamenti erogati dalla controllante CPI Property Group. Tale accantonamento era stato rilevato in relazione alle ritenute sugli interessi maturati, e non ancora corrisposti, sui finanziamenti contratti con CPI PG nel 2021. Rispetto al primo semestre 2024 si evidenzia il significativo risparmio in termini di oneri finanziari a seguito del rimborso parziale anticipato del finanziamento in essere con CPI PG, avvenuto nel mese di dicembre 2024, come comunicato al mercato in data 19 e 20 dicembre 2024Il vè pari a 74,82 milioni di euro, rispetto a 75,06 milioni di euro al 31 dicembre 2024 e recepisce il suddetto adeguamento negativo al fair value pari a -0,24 milioni di euro.Ilpassa da 1,35 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a -0,33 milioni di euro al 30 giugno 2025; la variazione, oltre a quanto sopra rappresentato in relazione al rilascio del debito per ritenute su interessi sui finanziamenti contratti con CPI PG, è principalmente imputabile alla variazione delle disponibilità liquide in relazione al pagamento, in data 7 maggio 2025, del dividendo deliberato dall'assemblea degli azionisti del 18 aprile 2025 per 1,06 milioni di euro e al ripagamento dei debiti finanziari nel semestre pari a 0,24 milioni di euro.