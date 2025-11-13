Neodecortech, utile 9 mesi più che raddoppiato a 5,2 milioni di euro

Neodecortech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha chiuso iconpari a 138,3 milioni di euro, in crescita (+13,8%) rispetto al 30 settembre 2024 (121,5 milioni), e unin significativa crescita e pari a 15,7 milioni di euro, +41,5% rispetto al 30 settembre 2024 (11,1 milioni di Euro), con EBITDA margin (sui ricavi) salito al 11,4%, rispetto al 9,1% dello stesso periodo dell’esercizio precedente.L'consolidato è stato pari a 5,2 milioni di euro, +144,4% rispetto al 30 settembre 2024 (2,1 milioni) con redditività pari al 3,8%, più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (1,8%).L'è pari a 34,7 milioni di euro, in diminuzione (-11,2%) rispetto al 30 settembre 2024 (39,1 milioni) e in leggero aumento (+4,8%) rispetto al 31 dicembre 2024 (33,1 milioni) dopo aver sostenuto investimenti per 5,7 milioni e aver distribuito 2 milioni di dividendi."I risultati conseguiti nei primi nove mesi confermano la solidità del modello industriale e la capacità del Gruppo di generare valore in un contesto di mercato ancora selettivo - dichiara l'- La crescita della redditività riflette il posizionamento strategico basato sulla diversificazione dell’offerta, recentemente arricchita dal lancio della Kraft Paper, la qualità della gestione operativa e la costante attenzione all’efficienza produttiva e finanziaria".