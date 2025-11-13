IVS Group, fatturato 9 mesi sale a 576 milioni di euro con 11 acquisizioni da inizio anno

(Teleborsa) -, società che ha lasciato Piazza Affari lo scorso anno ed è attiva nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack, ha chiuso idel 2025 con unconsolidato pari a 576,2 milioni di euro, in aumento del 6,1% rispetto al 30 settembre 2024, unpari a 74,7 milioni di euro (-9,0%), un EBITDA Adjusted pari a 76,4 milioni di euro (-8,3%) e un utile netto adjusted consolidato, prima degli interessi di terzi, pari a -0,8 milioni di euro.L'è pari a 495,4 milioni di euro (inclusi 121,8 milioni da effetti IFRS16 ed esclusi 12,6 milioni di credito IVA), dopo pagamenti per investimenti fissi netti per circa 25,6 milioni e 6,4 milioni per acquisizioni. Sono state realizzate 11da inizio 2025, per un valore di 14,3 milioni di euro e un contributo pro-rata al fatturato di circa 13,2 milioni di euro.La società spiega che ildel gruppo: Vending (+4,7%), Rivendita (+7,4%), Ho.re.ca. (+20,5%), Coin (+13,9%). La redditività operativa cresce in tutte le divisioni, ad eccezione del vending, che registra un calo dell'EBITDA nelle aree Italia, Spagna e Altri Mercati Europei, mentre aumenta in Francia. I risultati del Vending sono influenzati dal calo dei volumi (-0,8%) il totale numero di consumazioni, al netto del contributo delle acquisizioni), dall'aumento del costo del venduto, ancora forte, e dei ristorni, solo in parte compensati dall'aumento del prezzo medio di vendita (+5,6% a 57,62 centesimi).Il risultato netto è infine influenzato da(+5,3 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2024). Gli investimenti fissi del periodo sono stati pari a 47,8 milioni di euro , in lieve crescita rispetto all'anno precedente.