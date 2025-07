Osaka 2025, Zoppas (ICE): “sport potente catalizzatore di attenzione e strumento efficace per promuovere il made in Italy"

(Teleborsa) - Losi conferma un potente strumento di promozione internazionale per la crescita dell’Italia. Questo il tema centrale del panel "", ospitato neldi. All’incontro hanno partecipato, presidente dell’Agenzia ICE,, consigliere giuridico del Ministero degli Affari Esteri e vicepresidente del Comitato Nazionale Italiano OneWater, e, commissario generale per l’Italia a Expo 2025. Ospite d’eccezione, ambasciatore dello sport italiano nel mondo."La presenza di Roberto Baggio a Expo Osaka – dichiara il Presidente di ICE,- dimostra quanto lo sport sia un potente catalizzatore di attenzione e uno strumento efficace per promuovere il Made in Italy. La sua figura, simbolo di talento, passione e rispetto, rafforza l’immagine dell’Italia nel mondo. È questa la visione alla base della diplomazia dello sport come strumento della diplomazia della crescita messa in atto dall’ice ad Osaka. Così come promossa dal ministro Antonio Tajani attivando visibilità internazionale: uno strumento capace di generare visibilità internazionale, attivare filiere produttive e creare connessioni tra culture e mercati. Anche a Foodex Kansai, fiera di riferimento per l’agroalimentare a Osaka, la presenza di Baggio ha attirato l’interesse di istituzioni, media e buyer, accendendo i riflettori sulle nostre eccellenze. Un’ulteriore conferma del valore della sinergia tra sport, cultura e impresa".