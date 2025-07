STM annuncia acquisto business dei sensori MEMS di NXP

STMicroelectronics

(Teleborsa) -rafforza le sue capacità globali nei sensori con la prevista, basato principalmente su prodotti di sicurezza automotive e sensori per applicazioni industrial. La transazione integrerà edi ST, aprendo nuove opportunità di sviluppo per applicazioni automotive, industrial e di elettronica di consumo.STMicroelectronics e NXP hanno stipulato un accordo definitivo per la transazione a unin contanti, di cui 900 milioni anticipati e 50 milioni subordinati al raggiungimento di traguardi tecnici. La transazione, che sarà finanziata con la liquidità esistente, è soggetta alle condizioni di prassi per la stipula, fra cui le approvazioni degli enti regolatori, e dovrebbe essere"L'acquisizione prevista è un'ottima scelta strategica per ST", afferma, presidente del Gruppo Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors di STMicroelectronics, aggiungendo "unite al portafoglio MEMS esistente di ST, queste tecnologie e relazioni con i clienti altamente complementari, focalizzate su tecnologie di sicurezza per l’automotive e industrial, rafforzeranno la nostra posizione nei sensori in segmenti chiave delle applicazioni automotive, industrial e di elettronica di consumo. Facendo leva sul nostro modello IDM, che prevede ricerca e sviluppo di tecnologie, progettazione di prodotto e manifattura avanzata, serviremo meglio tutti i nostri clienti nel mondo".“NXP è leader nei sensori di pressione e movimento basati su MEMS automotive, con una lunga storia di forte adozione da parte dei clienti’" ha dichiarato, executive vice president e direttore generale della divisione Analog and Automotive Embedded Systems di NXP, spiegando "abbiamo convenuto con STMicroelectronics che la linea di prodotto si integrerà perfettamente nel portafoglio, nella struttura manifatturiera e nella roadmap strategica di ST. Siamo soddisfatti di avere trovato per il team dei sensori MEMS una sistemazione eccellente e un futuro a lungo termine presso ST".Il portafoglio di sensori MEMS che sarà acquisito da ST è formato principalmente da, sia passivi (airbag) sia attivi (controllo della dinamica del veicolo, come la stabilità, ad esempio), e da(TPMS1, gestione del motore, comfort e sicurezza). Comprende inoltreper applicazioni industrial.Si prevede che ladi quella del mercato generale dei MEMS. Nel 2024 il business di cui è prevista l’acquisizione ha generato circa, con un margine lordo e un margine operativo entrambi significativamente accrescitivi per ST. Si prevede chea partire dal perfezionamento della transazione stessa.