Fincantieri colloca finanziamento "Schuldschein" per 395 milioni

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha completato con successo il collocamento e l’erogazione di un“Schuldschein”.Il finanziamento, regolato da legge tedesca, è stato. Il finanziamento prevede tranche con scadenza, rispettivamente, a tre anni (luglio 2028) e a cinque anni (luglio 2030) ed un importo complessivo di Euro 395 milioni. La forte domanda riscontrata ha permesso a Fincantieri di superare ampiamente il target iniziale di importo e di ottenere tassi di interesse nella parte bassa della fascia stabilita. Le principali clausole del contratto di finanziamento sono in linea con gli standard di Fincantieri e non prevedono covenant finanziari.Lo Schuldschein permette al Gruppo Fincantieri di estendere la vita media del debito a condizioni finanziarie vantaggiose.L'operazione, si legge in una nota, rappresenta un'ulteriore conferma della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento perseguita dal Gruppo, effetto del rafforzato posizionamento competitivo e della crescente riconoscibilità della strategia industriale e dell'equity story di Fincantieri. La transazione amplia le forme tecniche di accesso al mercato dei capitali, consentendo non solo una maggiore diversificazione, ma anche un miglioramento del costo medio del debito.