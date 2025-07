Pnrr, avanza la spesa: al 31 maggio è oltre il 40%

(Teleborsa) - Avanza la spesa per i progetti del Pnrr. Al 31 maggio 2025 risultano spesi circa 79 miliardi di euro. L'avanzamento finanziario arriva quindi ad oltre il 40% dei 194,4 miliardi del Piano, in deciso aumento rispetto al 33%, pari a poco meno di 64 miliardi di euro, rilevato dalla Corte dei Conti alla fine del 2024. È quanto emerge dalDallaemerge che, al primo luglio 2025, risultano circa 299mila progetti di cui 125mila già conclusi e 174mila ancora in corso.Dall'avvio dell'attuazione del Pnrr sono statiNe rimangono da raggiungere 240 previsti negli ultimi due semestri, di cui 177 relativi all'ultimo semestre con scadenza 30 giugno 2026.Finora, viene ricordato, la Commissione ha erogato all'Italiaconsiderando raggiunti i 270 traguardi e obiettivi previsti negli scorsi semestri per il pagamento delle precedenti sei rate. Nei 122,2 miliardi di euro sono compresi il prefinanziamento iniziale di 24,9 miliardi (erogato il 13 agosto 2021) e il prefinanziamento di 0,5 miliardi (erogato il 25 gennaio 2024) relativi all'integrazione nel Pnrr del capitolo REPowerEU.In relazione allail governo aveva già presentato la richiesta di pagamento il 30 dicembre 2024. Dopo le recenti modifiche al Pnrr, il primo luglio 2025 la Commissione europea ha approvato la valutazione preliminare della richiesta di pagamento della rata. Per l'erogazione effettiva della rata è necessario il parere positivo, entro quattro settimane, del Consiglio dell'Ue. Il 30 giugno 2025, inoltre, il Governo italiano ha inviato alla Commissione europea la(che dovrebbe essere liquidata oggi) considerando conseguiti i traguardi e gli obiettivi da raggiungere entro il primo semestre 2025. Considerando quindi anche gli obiettivi e i traguardi della settima e ottava rata, sono stati conseguiti 374 traguardi e obiettivi."I progetti sono avviati: bisogna avere la determinazione per concludere. Alcuni progetti Pnrr non sono mai stati avviati: è meglio che chi ne è destinatario ci rinunci per utilizzare al meglio quelle risorse" ha affermato il