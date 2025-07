Poligrafici Printing, ricavi e utili in marginale aumento nel primo semestre

Poligrafici Printing

(Teleborsa) -, holding del settore printing del gruppo Monrif e società quotata su Euronext Growth Milan, ha realizzato al2025consolidati per 10,5 milioni di euro, in aumento di 0,1 milioni rispetto al risultato del 1° semestre 2024, che includeva sopravvenienze attive per recupero di crediti svalutati per 0,1 milioni. Iaumentano del 2,3% mentre cala il valore del riaddebito delle materie prime (in particolare della carta) quale conseguenza di un prezzo di acquisto inferiore a quello del 30 giugno 2024.Ilconsolidato è pari a 2,4 milioni di euro, in aumento di 0,1 milioni rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. L'è pari al 24% dei ricavi di stampa (IAP calcolato come rapporto tra il Margine Operativo Lordo e la voce di conto economico Ricavi stampa per conto di terzi), in linea con l'analogo periodo dell'esercizio precedente. Glisono pari a 1,2 milioni, in linea con il valore registrato al 30 giugno 2024.Ilevidenzia un utile dopo le imposte di 0,8 milioni di euro, in aumento di 0,1 milioni rispetto all'utile di 0,7 milioni registrato al 30 giugno 2024.Laconsolidata calcolata secondo la raccomandazione ESMA evidenzia un indebitamento pari a 4 milioni di euro, rispetto l'indebitamento di 3,9 milioni al 31 marzo 2025 e di 4,6 milioni del 31 dicembre 2024. Tale valore include l'effetto derivante dalla applicazione dell'IFRS 16 che ha determinato la registrazione di un maggior debito al 30 giugno 2025 per 8,2 milioni (8,4 milioni al 31 marzo 2025). Al netto dell'effetto rappresentato dall'IFRS 16, la posizione finanziaria evidenzierebbe disponibilità nette per Euro 4,2 milioni (4,5 milioni al 31 marzo 2025).È attualmente in fase avanzata didi Piacenza e sono allo studio ulteriori tipologie di investimento."Abbiamo conseguito una buona semestrale, sappiamo di operare principalmente in un settore non facile, monitoriamo attentamente i costi ed al contempo valutiamo tutte le opportunità commerciali, per essere in grado di mantenere una remunerazione adeguata ai nostri azionisti", ha commentato il