UE accerta in via preliminare la violazione da parte di Temu del Digital Services Act

(Teleborsa) - Lahaladell'obbligo, previsto dal Digital Services Act (DSA), di valutare adeguatamente i rischi di diffusione di prodotti illegali sul suo marketplace.Le prove hanno dimostrato che "esiste unsulla piattaforma", si legge in una nota. Nello specifico, l'analisi di un'attività di mystery shopping condotta dalla Commissione ha rilevato che i consumatori che acquistano su Temu hanno un'elevata probabilità di trovare prodotti non conformi tra l'offerta, come giocattoli per bambini e piccoli dispositivi elettronici.Secondo l'analisi della Commissione, la valutazione del rischio di Temu dell'ottobre 2024 era imprecisa e si basava su informazioni generali del settore piuttosto che su dettagli specifici relativi al proprio marketplace. Ciò potrebbe quindi aver portato acontro la diffusione di prodotti illegali.La Commissioneavviate nell'ottobre 2024, tra cui l'efficacia delle sue misure di mitigazione, l'uso di funzionalità di progettazione che creano dipendenza, la trasparenza dei suoi sistemi di raccomandazione e l'accesso ai dati da parte dei ricercatori.Le conclusioni preliminari non pregiudicano l'esito finale dell'indagine, poichéesaminando il fascicolo di indagine della Commissione e rispondendo per iscritto alle conclusioni preliminari della Commissione. Parallelamente, verrà consultato il Comitato europeo per i servizi digitali (EBDC).Se il parere preliminare della Commissione dovesse essere confermato, la Commissione adotterebbe una decisione di non conformità che constata la violazione da parte di Temu dell'articolo 34 della legge sui servizi digitali (DSA). Tale decisione potrebbe comportaretotale del fornitore e imporre al fornitore di adottare misure per porre rimedio alla violazione."Acquistiamo online perché confidiamo che i prodotti venduti nel nostro Mercato Unico siano sicuri e conformi alle nostre norme - ha commentatoper la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia - A nostro avviso preliminare, Temu è ben lungi dal valutare i rischi per i suoi utenti secondo gli standard richiesti dal Digital Services Act. La sicurezza dei consumatori online non è negoziabile nell'UE: le nostre leggi, incluso il Digital Services Act, sono il fondamento per una migliore protezione online e per un Mercato Unico Digitale più sicuro ed equo per tutti gli europei".Un portavoce evidenzia come "pienamente con la Commissione europea".