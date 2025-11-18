Commissione UE indaga sui servizi di cloud computing. Faro su Amazon e Microsoft

Amazon

Microsoft

(Teleborsa) - Lahaai sensi del Digital Markets Act (DMA). Due indagini di mercato valuteranno sedebbano essere designati come gatekeeper per i loro servizi di cloud computing, Amazon Web Services e Microsoft Azure, ai sensi della DMA, in altre parole se agiscono come importanti gateway tra aziende e consumatori, nonostante non raggiungano le soglie dei gatekeeper DMA per dimensioni, numero di utenti e posizione di mercato. La terza indagine di mercato valuterà se la DMA può contrastare efficacemente le pratiche che possono limitare la competitività e l'equità nel settore del cloud computing nell'UE.Le analisi dei mercati del cloud condotte negli ultimi anni sembrano indicare che i servizi di cloud computing Microsoft Azure e Amazon Web Services occupano, si legge in una nota dell'esecutivo UE. Inoltre, la Commissione valuterà se alcune caratteristiche del settore cloud possano rafforzare ulteriormente la posizione di Microsoft Azure e Amazon Web Services.Se l'indagine della Commissione dovesse rivelare che Microsoft Azure e Amazon Web Services si qualificano come gateway importanti ai sensi della DMA, i servizi di cloud computing verrebberoLa Commissione sta inoltre raccogliendo informazioni dagli attori del mercato rilevanti per valutare se gli attuali obblighi previsti dalla DMA sono efficaci nell'affrontare le pratiche che limitano la competitività o sono sleali nel settore del cloud. L'indagine riguarderà, ad esempio, gliper gli utenti aziendali ai dati, i servizi vincolati e raggruppati e le condizioni contrattuali potenzialmente sbilanciate.La Commissione mira a concludere ledi mercato su Microsoft Azure e Amazon Web Services. Se la Commissione dovesse concludere che Microsoft e Amazon soddisfano i criteri per essere designati come guardiani dei loro servizi di cloud computing ai sensi della DMA, Amazon e Microsoft avrebbero sei mesi per garantire la piena conformità dei loro servizi di cloud computing designati agli obblighi della DMA.L'indagine di mercato sull'applicazione della DMA ai mercati del cloud porterà a un, che potrà proporre l'aggiornamento degli obblighi della DMA rispetto al cloud mediante un atto delegato ai sensi degli articoli 12 e 49 del DMA."I servizi di cloud computing sono vitali per la competitività e la resilienza dell'Europa - ha dettoper una transizione pulita, giusta e competitiva - Vogliamo che questo settore strategico cresca in condizioni giuste, aperte e competitive. Ecco perché oggi stiamo avviando un'indagine per stabilire se i principali servizi di cloud computing di Amazon e Microsoft, Amazon Web Services e Microsoft Azure, debbano essere soggetti agli obblighi del Digital Markets Act (DMA). Valuteremo anche se le regole esistenti della DMA debbano essere aggiornate in modo che l'Europa possa tenere il passo con le pratiche in rapida evoluzione nel settore cloud".