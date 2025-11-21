Usa, fiducia consumatori Università Michigan novembre rivista al rialzo a 51,0 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall', che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di novembre 2025, l'indice sulsi è attestato a 51,0 punti dai 50,3 della lettura preliminare, ma in calo rispetto ai 53,6 del mese precedente.Rivista al rialzo anche la componente relativa alle, che si posiziona a 51,0 punti dai 49,0 della stima preliminare e rispetto ai 50,3 di ottobre, mentre quella sullaè stata ridotta a 51,1 punti dal preliminare di 52,3 punti e si confronta con i 58,6 del mese precedente.