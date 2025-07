Baker Hughes acquisisce Chart Industries per 13,6 miliardi di dollari

Baker Hughes

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, hanno stipulato un accordo definitivo in base al qualeordinarie in circolazione diper 210 dollari ad azione in contanti, pari a un. Baker Hughes si è assicurata un finanziamento ponte completamente impegnato per finanziare l'operazione, fornito da Goldman Sachs eChart è leader mondiale nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di tecnologie di processo ein un'ampia gamma di mercati finali industriali ed energetici. Leader tecnologico nei suoi mercati, Chart ha generato 4,2 miliardi di dollari di fatturato e 1 miliardo di dollari di EBITDA rettificato nel 2024. Gestisce 65 stabilimenti produttivi con oltre 50 centri di assistenza in tutto il mondo."Questa acquisizione rappresenta unaper Baker Hughes e una testimonianza della nostra solida esecuzione finanziaria e del nostro focus strategico, mentre continuiamo a definire il nostro posizionamento come azienda leader nel settore delle tecnologie energetiche e industriali", ha dichiarato"L'acquisizione offre anche interessanti ritorni finanziari per i nostri azionisti - ha fatto notare - L'aggiunta di questa attività ad alta crescita e ad alto margine al nostro segmento Industrial & Energy Technology genererà un, contribuendo a migliorare la crescita e il profilo dei margini".