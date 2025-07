Banca Generali, Mossa: insurbanking motore della crescita. Intermonte mitiga effetti OPS

Generali

(Teleborsa) - "Il 26 giugno il consiglio di amministrazione ha, sviluppato su. Un pilastro della strategia è la partnership instaurata con il Gruppoper lo sviluppo di una nuova collaborazione nel settore dell'insurbanking". Lo ha detto l'AD di, durante la call sui conti del secondo trimestre 2025 "Abbiamo- ha spiegato - C'è stato l'annuncio al network 17 luglio 2025, ci sarà la convention di lancio al network il 9 ottobre 2025, mentre il lancio a livello nazionale sarà a partire da novembre di quest'anno. L'insurbanking è il".Il 30 giugno 2025,hannoche getta le basi per una collaborazione ad ampio raggio. Alleanza Assicurazioni è controllata al 100% da Generali Italia. Dispone di una rete diretta proprietaria composta da 400 agenzie e 10.000 consulenti assicurativi al servizio di 1,9 milioni di clienti in Italia."Banca Generali rimane pienamente impegnata a creare valore a lungo termine per tutti i suoi stakeholder - in questo senso l'integrazione di Intermonte sta andando molto meglio del previsto e l'intelligenza artificiale è in fase di implementazione -di scambio volontaria" di, ha sottolineato."Si tratta della prima volta che abbiamo lanciato un piano con Alleanza per la distribuzione, è un network performante che ci permetterà di accrescere il cross-selling - ha detto Mossa - Loro sono 10 mila, in modo conservativo prevediamo di".L'AD ha fatto notare che l'insurbanking "è un progetto già lanciato da altri competitor", citando, e "l'industria bancaria sta entrando nel business assicurativo, quindi èsui clienti attuali".Rispondendo alle domande degli analisti, preoccupati per gli effetti dell'offerta pendente di Mediobanca, ha detto che "l', ma molte delle persone con cui parliamo stanno chiedendo e aspettando i risultati dell'offerta pubblica. Abbiamo anche candidati disponibili a entrare a prescindere dalla transazione, ma sono una minoranza, ed è un comportamento comprensibile. Nonostante queste incertezze, sono impressionato dal reclutamento e dall'interesse per Intermonte, quindi ribadisco che l'integrazione sta andando meglio delle attese. Ci saranno nuovi afflussi e un'accelerazione del recruiting appena l'offerta sarà conclusa".Banca Generali ha registratonel primo semestre del 2025 per 46 professionisti, di cui 27 nel primo trimestre e 19 nel secondo trimestre ().Banca Generali hain termini di crescita costante, profittevole e remunerativa, ovvero: raccolta netta di 6 miliardi di euro nel 2025, di cui oltre 3,5 miliardi di euro in Asset under Investments e mix; margine di interesse netto medio (NIM yield) di 200 bps per il 2025; management fee margin nel range di 140-142 bps nel secondo semestre del 2025.L'nel primo semestre ha evidenziato una, sebbene il dato headline sia stato in calo a causa della riduzione delle commissioni variabili (-55% a/a) e dell'aumento dell'aliquota fiscale (+1,6 punti percentuali a/a).Ilnel primo semestre è arrivato al nuovo picco di 106,5 miliardi di euro (+8% su base annua), sostenuto da un solido trend commerciale e da una continua ripresa dopo il calo di marzo-aprile. Lesi sono assestate a 71,1 miliardi di euro (+7% su base annua), con una crescita alimentata da una raccolta netta resiliente che ha controbilanciato con successo la volatilità del mercato. Isono arrivati a 24,9 miliardi di euro (+10% su base annua) e continuano ad attrarre clienti grazie al loro approccio personalizzato e al lancio di strategie di investimento innovative introdotte nel secondo trimestre del 2025.Secondo Mossa, "è possibile osservare ilnetta totale nel primo semestre 2025", a 3 miliardi di euro, "pienamente in linea con le previsioni per l'esercizio 2025, sebbene alcune opportunità commerciali siano in stand-by legate all'attuale offerta pubblica di acquisto".