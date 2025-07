Da posti lavoro a PIL, quale impatto da dazi al 15%?

(Teleborsa) - Con l'accordo con gli Stati Uniti sui dazi al 15% c'è il rischio, comprendendo il settore farmaceutico,, di una diminuzione delle esportazioni de un calo delle unità di lavoro di 103.892 (-0,4%). E' la stima di Svimez che sottolinea come escludendo il settore farmaceutico si riduca l'impatto.i ridurrebbe di 5,43 miliardi (-0,2%), le esportazioni di 7,44 miliardi (-12%) e i posti di lavoro di 89.645 unità (-0,34%). Per il Mezzogiorno si avrebbe una riduzione delle esportazioni di 705 milioni (-11%), del Pil di 482 milioni (-0,1%) e di 8.519 unità di lavoro (-0,12%).dice intanto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture,a margine del cda della società Stretto di Messina, in merito alla possibilità che si possa indennizzare le aziende che dovessero avere delle difficoltà legate ai dazi Usa.per 600 miliardi di dollari) e di acquisti di energia dagli Usa (per 750 miliardi in tre anni), "la Commissione Ue non può ordinare alle imprese cosa fare, ma può parlare con industrie e compagnie per capire le loro intenzioni sui prossimi anni. E quello he ci hanno detto e' che prevedono di investire negli Usa, ci hanno fornito le loro intenzioni, i loro impegni": è quanto chiarisce un portavoce della Commissione Ue, Olof Gill rispondendo ad una domanda sul come verra' attuato questo aspetto dell'accordo politico sui dazi con gli Usa. "Non posiamo costringere ma possiamo, ha ribadito.