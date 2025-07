SIMEST (Gruppo CDP): nel 1° semestre investiti 6 miliardi a sostegno imprese

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società del Gruppo CDP focalizzata sull’internazionalizzazione delle imprese, ha approvato la, illustrata dall’Amministratore Delegato Regina Corradini D’Arienzo. Nel semestre, SIMEST hadi euro, in crescita del 4% rispetto al primo semestre 2024, sostenendodi euro.Il, pari a circa 30 miliardi di euro, include circa, in aumento del 3% rispetto al primo semestre 2024.Nel dettaglio, nell'attività dison state approvatedi euro nel semestre, con una crescita del 29% rispetto al primo semestre 2024. Nella, sono stati approvatidi euro in favore delle piccole e medie imprese, con circa il 60% dei volumi a supporto della transizione digitale ed ecologica, in crescita rispetto al 50% del primo semestre 2024.Quanto agli, sono state realizzatedi euro con un aumento superiore del 100% rispetto al primo semestre 2024. Avviata inoltre operatività deidi equity “Crescita” e “Infrastrutture”Serviti nei primi sei mesi del 2025, di cui oltre 600 nuove imprese;, a conferma dell’impegno della società nell’ampliamento della base imprenditoriale italiana attiva all’estero.è pari a 6,6 milioni in crescita del 3% rispetto al primo semestre 2024.Nel corso del semestre sono state introdotte importantiitaliane. In particolare, SIMEST, sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e nella cornice del Piano Mattei, ha, a supporto della crescita e della competitività delle imprese appartenenti alle filiere italiane dei campioni industriali nazionali, stipulando – in aggiunta ai 2 firmati a fine 2024 –che hanno consentito di raggiungere oltre 1.000 imprese di filiera.Inoltre, sono stati introdottfinalizzati alla crescita e alla competitività internazionale delle imprese italiane. Nel dettaglio, undi euro per gli investimenti e la crescita dell’export incon incentivi ad hoc, di cui 200 milioni relativi al nuovo strumento di finanza agevolata dedicato alla Competitività delle filiere e delle imprese italiane in America latina e 300 milioni per la competitività delle commesse export delle imprese italiane nell’area. Ampliamento dell’offerta conda 200 milioni di euro complessivi a supporto della Crescita e degli Investimenti infrastrutturali strategici, con un focus sulla. Avvio di unao che hanno intrapreso percorsi di efficientamento energetico per sostegno patrimoniale nell’ambito dello strumento “Transizione digitale o ecologica”.