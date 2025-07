VDA Award 2025: l’arte digitale come motore culturale e leva economica

(Teleborsa) -oramai non è più solo un linguaggio sperimentale relegato ai margini della scena artistica: in verità è oggi uno dei più potenti strumenti per comprendere, raccontare e trasformare la realtà. Il tempo in cui siamo immersi è fatto di intelligenza artificiale, realtà aumentata, ambienti immersivi e sistemi interattivi che ridefiniscono profondamente la nostra esperienza quotidiana: e l’arte digitale si sta imponendo come liprefigurare scenari futuri, immaginare anche un mondo altro. Proprio in questo spazio-soglia, dove immaginazione, tecnologia e visione si incontrano, si colloca la seconda edizione del, il riconoscimento biennale promosso da, che torna a confermare la centralità della creatività digitale come risorsa culturale ed economica.La crescita di questo settore - neanche a dirlo - è sotto gli occhi di tutti. Secondo le più recenti stime di mercato di ArtTactic, il comparto dell’arte digitale – NFT compresi – ha superato il, e le previsioni per i prossimi anni indicano un incremento costante, con un. Al di là dei numeri, l’impatto dell’arte digitale si misura anche nell’ambito dell’innovazione d’impresa e della trasformazione culturale:registrano una crescita misurabile in termini di innovazione, reputazione e attrattività. Var Group si inserisce perfettamente in questo scenario dal momento che ha scelto di costruire un ecosistema in cuidialogano non come mondi separati ma come forze convergenti, dove le differenze di prospettive, obiettivi e strumenti arricchiscono mutualmente ogni settore.Ilnon è quindi solo una vetrina di talenti, ma un dispositivo di lettura del contemporaneo. Le opere selezionate offrono uno spaccato straordinario sulla: identità fluide, memorie sintetiche, tensioni ecologiche, relazioni tra umano e artificiale. L’arte digitale si presenta qui comee a guidare questa visione è il direttore artistico e curatore del premio, affiancato da un comitato scientifico che racchiude alcune tra le voci più autorevoli e originali del panorama contemporaneo., curatore e manager culturale, è oggi direttore editoriale di Exibart e autore del programma televisivo Stato dell’Arte. Con una lunga esperienza anche nel terzo settore e nella progettazione culturale, rappresenta la figura di raccordo tra curatela e policy culturale, con all’attivo oltre 150 mostre realizzate in Italia e all’estero e autore di oltre un centinaio di saggi pubblicati da editori come Mondadori, Electa, Skira., critico d’arte e docente pressodi Como e lodi Milano, ha contribuito a diffondere in Italia il Lowbrow e il Pop Surrealism, e si è distinto per il volume Crypto Art Today, che racconta le dinamiche della creatività in blockchain., giovane e brillante curatrice, porta nel comitato la sua esperienza nell’ambito del gaming, della user experience e dei linguaggi immersivi: già protagonista al Milan Machinima Festival, lavora a cavallo tra arte visiva e sport tech., infine, è una pioniera della curatela digitale: fondatrice del MoCDA – Museum of Contemporary Digital Art, ha curato mostre in istituzioni come il MAXXI L’Aquila e OGR Torino, e dirige oggi anche la galleria Rifugio Digitale, uno dei luoghi chiave dell’arte contemporanea phygital in Italia.Insieme, queste cinque figure hanno selezionato dodici artisti e artiste tra le voci più significative dell’arte digitale italiana: nomi che spaziano dalla sperimentazione 3D dialle installazioni di corpi glitchati di, dalle visioni oniriche, neopop ed emozionali dialle elaborazioni digitali di, passando per pionieri come, iconico nome della Net Art, e giovani innovatori come. Ci sono anche il duo critico-ambientale, le sinfonie invisibili tra natura e tecnologia di, l’arte immersiva ditra pittura e VR, le narrazioni dissacranti die la potenza evocativa della visual artistLe opere sono visibili online dal 9 luglio, ma sarà solo il 23 e 24 ottobre – al, durante l’evento– che quattro di questi artisti saranno selezionati per la fase finale del premio. Lì, tra visioni strategiche, talk e performance, arte e impresa si incontreranno ancora una volta per tracciare rotte comuni, suggerire nuovi immaginari e affrontare le sfide del presente con lo sguardo di chi sa leggere il futuro, captare il cambiamento, anticipare le necessità del nostro tempo.