Avio, Nevio Quattrin nuovo Investor Relator dopo dimissioni Alessandro Agosti

Avio

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha deliberato di nominarequale, a decorrere dalla data odierna.Quattrin, seguendo già le attività di Investor Relations della società dal febbraio 2024 a supporto del Chief Financial Officer, garantirà in tal modo continuità nella gestione delle relazioni con gli investitori, rafforzando al tempo stesso il proprio ruolo in Avio. Quattrin subentrerà in in tale carica ad, che ha rassegnato le proprieil 30 maggio scorso. Alla data odierna, Quattrin non detiene azioni della società.